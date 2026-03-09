Volano a Dubai per non pagare le tasse, poi put*ane, influencer e fuffa-guru invocano i voli di Stato. E per gli animali domestici invece chiedono l’eutanasia

Ma è peggio essere bloccati sotto le bombe o esserlo insieme a influencer, influencer-prostitute e crypto bros? No, non è un nuovo film post-apocalittico ma è quanto successo dallo scoppio del conflitto in Iran. I “cervelli” in fuga allora, crollato il sogno emiratino, ci hanno messo poco a tornare alla realtà e a frignare per un ritorno nei rispettivi paesi. L'oasi nel deserto fra grattacieli ed evasione fiscale è diventata subito una trappola potenzialmente mortale. Insieme a loro i viaggiatori, preda della sindrome di Wanderlust, che a febbraio si trovavano in vacanza fra la Thailandia e gli atolli delle Maldive.

E allora i content creator hanno fatto quello che gli riesce meglio e che gli ha dato notorietà e reddito (non tassato): le storie Instagram. Così hanno pubblicato racconti, storie, analisi. Alcune ottimistiche, secondo molti frutto della propaganda del regime. Molti infatti si ostinano a sostenere come Dubai sia un posto sicuro. In ballo ci sono anche i loro affari. Infatti, secondo la giornalista Emma Ferey, molti di questi influencer hanno la sede delle proprie attività proprio a Dubai, e queste ne sarebbero fortemente danneggiate se il paese perdesse la propria aura di paradiso. Senza contare che negli Uae l'accusa di “disinformazione” è punita in maniera severissima, e le critiche al governo sono assolutamente vietate. Così molti influencer continuano a spada tratta nel dipingere Dubai come l'eden che sembrava prima dello scoppio del conflitto. “Io mi sento più sicuro qui a Dubai che in Italia” ha detto ad esempio l'influencer napoletano Luis Salvi. Che poi se l’è presa anche con la cantante BigMama.

Infatti, dall'altro lato, ci sono i video e gli appelli di influencer e celebrità terrorizzate, invocanti l'aiuto dei propri paesi. È curioso che questi appelli arrivino spesso da creatori di contenuti che a Dubai si sono trasferiti proprio per sfruttare il sistema fiscale particolarmente favorevole per le imprese private. Ma come? Prima scappano per non pagare le tasse e poi chiedono il volo di Stato per tornare in Italia. La privatizzazione dell'utile e la collettivizzazione del costo come dice Dagospia. Altri ancora lagnano perché costretti a pagarsi di tasca propria delle notti in più in albergo. La pensione completa di cittadinanza.