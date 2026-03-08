Trump è l'ayatollah Usa

No, perché ufficialmente l'operazione militare contro l'Iran serve a disarmare Teheran e privarlo del suo programma missilistico, forse per danneggiare gli interessi energetici della Cina e forse anche per aiutare Benjamin Netanyahu che da tempo sogna di “finire il lavoro” in Medio Oriente, regolando cioè i conti con i numerosi nemici regionali. Sì, la guerra in corso può essere vista come una guerra di religione perché a convincere Trump non è stata la sua base elettorale più nutrita, bensì la somma di due ali estreme: una fetta dell'estrema destra Maga (quelli di Make America Great Again) e i fanatici cristiani. Già, perché con il Donald bis hanno recuperato terreno i fondamentalisti cristiani di ogni tipo (una galassia variegata che non stiamo qui a spiegare nel dettaglio). Gli stessi che, per fare un esempio, nello Stato della Louisiana hanno spinto per rendere obbligatoria l'esposizione dei Dieci comandamenti nelle scuole di ogni ordine e grado. Gli stessi, sotto le sembianze questa volta di pastori evangelici, che, qualche giorno fa, sono stati ricevuti nello Studio Ovale, alla Casa Bianca, per riunirsi attorno a Trump e pregare. Per lui, si intende, e per le truppe statunitensi impegnate in Iran.