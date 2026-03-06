La Console italiana a Malé aggredita in aeroporto dagli italiani furiosi rimasti bloccati alle Maldive?

Chi ha avuto la sfortuna di essere da quelle parti per lavoro o per qualsiasi altra ragione che non contemplasse un tour operator, ecco, il rientro a casa è arrivato a costare migliaia di euro. E’ il caso di un passeggero proveniente da Livorno che per tre biglietti ha dovuto spendere circa 4800 euro. Tra l’altro, si trovava in viaggio con la compagna e il figlio, entrambi soggetti fragili. Ma ci sono anche molti italiani che hanno già pagato e sono rimasti a terra. Sono tanti i cittadini italiani che dalle Maldive non sono potuti ripartire per i prezzi folli e schizzati alle stelle degli aerei in partenza per l’Italia o per qualche meta europea più vicina a casa. Uno scenario davvero pessimo anche per chi ha particolari esigenze mediche, letteralmente intrappolato a migliaia di chilometri da casa in terra straniera. Sono tantissimi i racconti di cittadini italiani che denunciano la difficoltà a parlare con i funzionari della diplomazia italiana, che evidentemente per tentare di contenere le difficoltà, cercano di rivolgersi il meno possibile ai cittadini italiani. Restano comunque molte incognite sulla gestione del rimpatrio degli italiani.