Ma è Sayf o Fabrizio Corona? Il rapper lancia il suo nuovo album “Santissimo” e imita il boss di “Falsissimo” (meglio di Fiorello?)

Perché nessuno ci ha pensato prima? I rapper dormono.

Sayf ha trovato il “gancio” perfetto per l’annuncio del suo nuovo album.

Venerdì sul suo profilo Instagram ha pubblicato un reel vestito da Fabrizio Corona in versione Falsissimo: polo bordeaux dentro un pantalone nero. Fogli arrotolati in mano, il classico sgabello di legno come unico oggetto di una scenografia scura e iper minimalista. E ovviamente l’immancabile ancheggiare di Corona: imitato o perculato dal rapper? Ma soprattutto: meglio o peggio di Fiorello?

Sayf al centro della scena come Corona, però in Santissimo, ovvero il nome del suo nuovo album. Ma il tocco di genio è stato usare come base per il suo freestyle un campionamento della mematissima sigla di Falsissimo in loop, che rende tutto “pesissimo”, come recita in un verso.

Il reel, come previsto e prevedibile, è andato virale con oltre 200.000 like. Ma quando si diventa virali il rischio è di attirare a sé i commenti criticoni dell’élite: il disco sarà all’altezza delle aspettative o conterrà una serie di tracce clickbait?

Intanto possiamo assodare che l’operazione di marketing è stata promossa, su quella non rimane nulla da aggiungere. L’hype è alto, anche per chi non è fan del rapper, a questo punto.

Ci si aspetta che anche il disco contenga riferimenti alla cultura pop che, tra l’altro, è un tratto peculiare di Sayf: parlare di tutto ciò che è pop per contestarlo con il suo tono pacato, ma dalle rime taglienti come lame sottili.