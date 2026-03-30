Disney renderà woke pure le sorellastre più stron*e della storia dei cartoni? Annunciato “Stepsisters”, il live action sulle sorellastre di Cenerentola

I cattivi hanno sempre una marcia in più. Disney sembra averlo capito molto bene e per questo ha pensato di investire su un live action dedicato alla storia di Anastasia e Genoveffa, le sorellastre di Cenerentola, nonché le più stron*e dei cartoni. Il titolo: Stepsisters.

Il progetto avrà la regia di Akiva Schaffer e gli sceneggiatori saranno Dan Gregor e Doug Mand, rispettivamente, regista e duo di sceneggiatori di Una pallottola spuntata, del 2025.

Pare che il live action sarà sorprendente, in quanto potrebbe riprendere le due protagoniste in un film narrato in chiave comica.

Non è ancora chiaro se si tratti di un sequel - l’ultimo film è stato Cenerentola III - Il gioco del destino - o se, invece, sia uno spin off incentrato sulle due.

Questo non è il primo live action di Disney. Alcuni che lo hanno preceduto: Il libro della giungla, considerato il miglior remake; La Bella e la Bestia con Emma Watson; Aladdin; Il Re Leone; Crudelia con Emma Stone; La Sirenetta; Pinocchio e altri ancora in sviluppo e in arrivo nel 2026 tra cui: Oceania (Moana), Hercules, Gli Aristogatti e Bamby.

I grandi classici rivisitati che indagano sulla vita di alcuni personaggi, non sempre hanno ricevuto ottimi feedback dalla critica.

Di Stepsisters, l’aspetto che potrebbe rivelarsi più interessante è che questa sorta di spin off che non mira ad analizzare il cattivo principale - che è appunto la matrigna - potrebbe però indagare sulle conseguenze del comportamento materno sulle figlie femmine. Una buona dose di psicologia renderebbe tutto più contemporaneo, con approccio freudiano o, magari con un azzardo, un accenno ai tanto chiacchierati sistemi familiari.

Questa è solo una nostra ipotesi, che forse gioca un po’ troppo di fantasia.