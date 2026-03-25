“Harry Potter” di HBO, esce finalmente il trailer ma per alcuni fan serve un miracolo più che una magia, tra nostalgia, scetticismo e l’Avada Kedavra degli hater contro Paapa Essiedu che farà Piton nero

Le polemiche legate alla scelta di un attore nero, però, insinuano qualche sospetto sul cambio di registro proposto ed effettuato da qualche anno nel mondo del cinema. La Disney, per esempio, ha proposto personaggi LGBTQ+ o capaci di invertire determinati stereotipi di genere, e per questo è stata molto criticata.

Anche nel caso di Essiedu che interpreta Piton, a complicare il tutto è la scelta che da molti è stata definita dettata dal “politicamente corretto” (come nel caso di Disney), ossia far interpretare Piton a un attore nero per dimostrare che la diversità e l'inclusività sono più importanti di una rappresentazione fedele al materiale originale.

Molti sostengono che questa scelta sia stata forzata da questo, piuttosto che dalla necessità di una vera e propria attinenza al personaggio, portando il dibattito a concentrarsi su quanto il casting debba rimanere fedele alla descrizione iniziale dei personaggi nei libri o se debba riflettere la realtà sociale contemporanea, dove la diversità etnica è un valore riconosciuto.

Alcuni ritengono che la scelta di Essiedu per il ruolo di Piton non dovrebbe essere vista come una forzatura, ma piuttosto come un'opportunità per rivedere e modernizzare personaggi iconici, rendendoli più inclusivi senza sacrificare la profondità e la complessità del loro carattere.

Nel frattempo, mentre il dibattito continua a infuocare i fan di Harry Potter, Essiedu ha dichiarato di essere un lettore della saga sin da bambino.

E sulle minacce di morte ha asserito: “Gli insulti mi danno la carica e mi rendono ancora più determinato a dare vita a questo personaggio, perché ripenso a come mi sentivo da bambino. Mi immaginavo a Hogwarts su una scopa, e mi piace l'idea che un bambino come me possa vedersi rappresentato in quel mondo. Questa è la motivazione per non lasciarmi intimidire da chi dice che preferirebbe vedermi morire piuttosto che fare un lavoro di cui sarò davvero orgoglioso”.

Il teaser uscirà oggi e risulta attesissimo, sia dai nostalgici che dai miscredenti.

Paapa Essiedu potrà anche aver fatto un lavoro eccellente, ma la verità è che quando si parla di saghe così fortunate, la nostalgia prende il sopravvento e, spesso - come nel caso di insulti e minacce all’attore - ci si lascia prendere la mano.

La critica è democratica, anche quella più spietata, ma il fanatismo distrugge ogni possibilità di confronto.

Forse l’unico modo per non rimanere delusi è eliminare le aspettative e ogni possibile confronto tra i due attori.

Alan Rickman sarà Severus Piton in eterno e, di questo, Essiedu non può averne una colpa, né delle scelte che sono state fatte da chi ha prodotto la serie.