Caro Fiorello, noi siamo pazzi de "La Pennicanza", però basta con questa campagna per il ritorno di Amadeus da mamma Rai

Da quando s'è consumato l'addio alla Rai, Fiorello si è speso tantissimo per la causa: Ama, 'sta casa aspetta a te. Gliel'ha ripetuto in diverse occasioni, ai microfoni de La Pennicanza su Radio 2, anche quando era nell'aria il suo ruolo di giurato ad Amici: Mediaset non fa per te, casa tua è mamma Rai ed è qui che devi tornare. Fiorello insomma, ha preso a cuore la questione: il rientro dell'amico Amadeus tra le braccia della Rai, dopo la sfortunata esperienza a Nove. Una scelta professionale rivelatasi infelice e che ora, due anni dopo, sarebbe anche in fase di risoluzione: i quattro anni di contratto con il gruppo di Discovery infatti, potrebbero finire prima. Perché quella che doveva essere una storia d'amore, s'è rivelata invece un fugace fuoco di paglia: il colpo di fulmine con la rete è durato pochissimo, il tempo di realizzare che fuori da Rai 1, Amadeus non aveva il suo pubblico. E nel frattempo, Fiorello ha sempre sostenuto il ritorno di Amadeus, l'altra metà degli "Amarello", nell'azienda del servizio pubblico.
Secondo ADN Kronos i legali sarebbero già all'opera: l'obiettivo è risolvere la questione trovando l'accordo tra il conduttore e Warner Bros, un'exit strategy per risolvere il contratto in anticipo di due anni e chiudere la collaborazione. Intanto, in radio Fiorello annuncia che gli "Amarello" sono di nuovo insieme, lasciando un dubbio: anche oltre lo studio di Radio 2? O meglio: che Amadeus stia preparando il ritorno a Viale Mazzini?
Sulle note di Non amarmi, Fiorello gli ha fatto cantare in radio: "Anche se la Rai ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio superarli", mettendolo a recitare la parte del pentito che vuole tornare sui suoi passi, ma anche quella di chi deve superare quale chissà quale ostacolo insormontabile, dato che in Rai questo cambio d'azienda non se lo sono certo scordato. Cambio d'azienda arrivato dopo cinque Sanremo da re, su contratto milionario che le testate scrivevano fosse di 2,5milioni a stagione per quattro anni: Amadeus se ne andava all'apice del successo, ingolosito dalla cifra e spinto da un indefinito "qualcosa dal punto di vista affettivo" che, a sua detta, sarebbe mancato in Rai. Più tardi, l'ex manager Lucio Presta avrebbe parlato di un Amadeus che avrebbe seguito i soldi, sopravvalutando le sue capacità e credendo di avere un pubblico che lo avrebbe seguito come successo a Fazio.
Intanto, mentre Amadeus galleggiava su Nove, di là cresceva Stefano De Martino che, tempo un paio di stagioni di Affari Tuoi e già si ritrova conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027.
Ora perciò la situazione è più che delicata: a Nove è andata male, la Rai si è coltivata De Martino, mentre a Mediaset non solo pure era già andata male anni fa, ma l'edizione di Amici a cui ha preso parte come giudice, è stata sottotono anche solo rispetto alla precedente. Ecco allora che subentra l'altra metà degli Amarello, che non ha mai perso occasione per ripetere che Amadeus meriterebbe di essere riaccolto in Rai. Ma a parte l'amicizia personale che li lega, la domanda ora è: perché?
Amadeus ha scelto di lasciare l'azienda quando più di tutti la rappresentava, in quanto uomo dei cinque Sanremo e della resurrezione di Affari Tuoi, che aveva tirato fuori dal cassetto dopo anni di stop. Non è vittima di una tv che lo ostracizza, né il suo immediato rientro dalla porta principale in Rai è scontato: tanto più dopo che il pubblico ha dimostrato di essere affezionato ai programmi che conduceva, più che al personaggio. A differenza invece di quanto accaduto con Fazio, il cui format è strettamente legato a lui.
Amadeus non è un grande escluso: è un conduttore che ha sbagliato valutazione e ora si ritrova in un momento professionalmente critico. Ma lavorare in tv non è un diritto: semmai un privilegio. Perciò caro Fiorello, noi siamo pazzi de La Pennicanza, però dobbiamo dirtelo: anche basta con questa campagna a favore del ritorno di Amadeus in grembo a mamma Rai.