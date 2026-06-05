Caro Fiorello, noi siamo pazzi de "La Pennicanza", però basta con questa campagna per il ritorno di Amadeus da mamma Rai

Ora perciò la situazione è più che delicata: a Nove è andata male, la Rai si è coltivata De Martino, mentre a Mediaset non solo pure era già andata male anni fa, ma l'edizione di Amici a cui ha preso parte come giudice, è stata sottotono anche solo rispetto alla precedente. Ecco allora che subentra l'altra metà degli Amarello, che non ha mai perso occasione per ripetere che Amadeus meriterebbe di essere riaccolto in Rai. Ma a parte l'amicizia personale che li lega, la domanda ora è: perché?

Amadeus ha scelto di lasciare l'azienda quando più di tutti la rappresentava, in quanto uomo dei cinque Sanremo e della resurrezione di Affari Tuoi, che aveva tirato fuori dal cassetto dopo anni di stop. Non è vittima di una tv che lo ostracizza, né il suo immediato rientro dalla porta principale in Rai è scontato: tanto più dopo che il pubblico ha dimostrato di essere affezionato ai programmi che conduceva, più che al personaggio. A differenza invece di quanto accaduto con Fazio, il cui format è strettamente legato a lui.

Amadeus non è un grande escluso: è un conduttore che ha sbagliato valutazione e ora si ritrova in un momento professionalmente critico. Ma lavorare in tv non è un diritto: semmai un privilegio. Perciò caro Fiorello, noi siamo pazzi de La Pennicanza, però dobbiamo dirtelo: anche basta con questa campagna a favore del ritorno di Amadeus in grembo a mamma Rai.