Perché la faccia di Vasco Rossi sta sui maxischermi pubblicitari? Le opzioni sono due e in entrambi i casi sarà memorabile

Vasco Rossi attraversa il tempo e lo spazio e lo fa “mettendoci la faccia”. Cinque immagini del Blasco sono comparse a sorpresa sui maxischermi pubblicitari di diverse città italiane, da Milano a Roma, fino a Torino, Napoli e Bologna, scatenando immediatamente la curiosità dei fan e un’ondata di teorie sui social. Nessun comunicato ufficiale ha accompagnato l’iniziativa, lasciando spazio a interpretazioni e ipotesi, così come strategia voleva.

In poche ore, quei cinque volti diversi del rocker di Zocca sono diventati argomento di discussione tra i fan.

L’assenza di spiegazioni ha alimentato l’idea che non si tratti di una semplice operazione promozionale, ma di un indizio legato a qualcosa di più grande, forse ancora in fase di costruzione.

Su MOW avevamo parlato del mega concertone che Vasco starebbe organizzando in vista del suo cinquantesimo anniversario di carriera. Si parla di 500.000 anime tra il pubblico. Per questo si ha ragione di pensare che i manifesti possano essere legati a un annuncio ufficiale dell’evento. O forse a un nuovo album, che sarebbe una notizia altrettanto sorprendente legata ai festeggiamenti di queste nozze d’oro con i fan.

In effetti cinque sono le foto di Vasco. Questo indizio apparentemente insignificante sembra essere collegato al numero cinque dei suoi cinquanta anni di carriera. E sembra suggerire una celebrazione di qualche tipo.