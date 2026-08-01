Alla fine Amadeus se lo piglia davvero Mediaset: dopo il flop al Nove, Maria De Filippi gli prepara la cattedra ad Amici. Ma è davvero un rilancio?

A scrivere di Amadeus professore nella prossima edizione del talen show di Canale 5, la 26esima, è stato Vanity Fair: un passaggio naturale, visto il ruolo già ricoperto per due anni. Chi meglio di un giudice che ha già instaurato un rapporto col pubblico, chi meglio di un direttore artistico e presentatore di cinque Festival di Sanremo, per sedersi in cattedra? Con le porte della Rai che restano chiuse, fallito l'esperimento di Nove, l'unica porta aperta è ora quella di Pier Silvio Berlusconi. E Maria De Filippi non è nuova ai salvataggi, e che poi siano riusciti o meno è un altro discorso: Mara Venier a Tu Sì Que Vales, il rilancio di Sabrina Ferilli anche lei a Tu Sì Que Vales, Alessandro Cattelan ad Amici e, di nuovo ad Amici, appunto Amadeus.

Rimane ora un nodo scoperto: il passaggio da protagonista a comprimario, per poter ripartire con una nuova fase della carriera. Il tentativo precedente, era il 2006, non era andato come previsto; a risollevarlo definitivamente, ci sarebbe voluto non solo il ritorno in Rai, ma la chiamata di Carlo Conti a Tale e Quale Show: proprio lo stesso programma che ora annovera alla sua corte Anna Pettinelli. Perché sì, era il 2014 e dopo dodici anni i programmi in ballo sono ancora gli stessi: sia a Mediaset che in Rai.

Corsi e ricorsi storici di una tv adagiata su se stessa, ma anche corsi e ricorsi storici di un conduttore che ripete lo stesso copione.