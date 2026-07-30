Ma Usher è un molestatore? La fan rifiuta le sue avances sul palco e lui si ferma, ma ecco perché non è abbastanza



Cosa ci racconta tutto questo? Che molto più spesso di quanto si creda, ad alimentare le polemiche è più il dibattito pubblico che il fatto in sé. Il web, si sa, è polarizzante. E la scena che abbiamo visto, apparentemente è una scena forte. Cosa ci sfugge, però? Che si tratta di performance, appunto. Da qui l’atteggiamento di Usher, che molti nei commenti sui social hanno definito “viscido”. Il punto è sempre il contesto, è sempre quello che fa la differenza. Se non riusciamo a distinguere una performance da una molestia sessuale, vuol dire che il concetto di “consenso” non ci è ancora ben chiaro. Poi si può contestare il tipo di performance, è legittimo. Ma da qui ad etichettare Usher come viscido molestatore, ce ne passa. I fatti raccontano un’altra storia: Usher stava ripetendo una performance del suo show, ha scelto la ragazza sbagliata e non ha insistito. Se c’è una cosa su cui ci si può focalizzare, se mai, è il momento successivo: quando Usher coglie il disagio della ragazza, si ferma e invita la sicurezza a riaccompagnarla al suo posto. Lì avviene il cortocircuito. Perché il modo in cui lo fa non è particolarmente garbato. Il rapper sembra infastidito e contrariato. Probabilmente perché, dall’alto del suo ego artistico, non si aspettava un rifiuto. E lì, sì, c’è una nota che stride. Perché Usher avrebbe potuto scusarsi e reagire con più eleganza, invece ci lascia la fotografia del superuomo che, non appena rifiutato, ricorda un bambino a cui è stato tolto il gioco dalle mani e che fatica ad accettare di non avere più il controllo del momento. Questa è la sfumatura da contestare. Che poi sfumatura non è. E non importa se quel tipo di performance fosse già prevista nel suo show e nemmeno ci interessa se la ragazza fosse a conoscenza o no di ciò che si sarebbe verificato sul palco. È l’eleganza che fa la differenza. Perché la sua reazione infastidita ha fatto sì che si creasse la polemica: è lì che si è innescata.