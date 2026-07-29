Massimo Pericolo diventa il Siddharta della strada: il rap cresce solo quando si oppone al sistema. Dal carcere al buddhismo

Sembra quasi una scena scritta da Hermann Hesse. In Siddharta, ogni conquista materiale serve soprattutto a comprendere che la felicità non può essere comprata. È una ricerca interiore, non un trofeo. Una lezione antica di oltre duemila anni che oggi riecheggia nelle parole di uno dei rapper più autentici della scena italiana, nel genere musicale più ascoltato dai ragazzi. E allora viene in mente anche Shantaram. Non perché le storie coincidano, ma perché condividono la stessa domanda. Gregory David Roberts racconta un uomo che attraversa il crimine, il carcere e la fuga fino a scoprire che la libertà non è un luogo, ma uno stato mentale. L'India del romanzo è soprattutto un percorso spirituale, il tentativo di ricostruirsi dopo aver toccato il fondo. E non è nemmeno l'unico caso. Nella tradizione del buddismo di Nichiren Daishonin, Tsunesaburo Makiguchi e il suo allievo Josei Toda trasformarono il carcere in un laboratorio interiore. Arrestati durante il militarismo giapponese per essersi opposti al regime, vissero la prigionia come un'occasione di rivoluzione personale: Makiguchi vi morì, Toda ne uscì con una visione che avrebbe dato vita alla rinascita del movimento. È una storia lontanissima dal rap, certo, ma racconta la stessa intuizione: ci sono prigioni che distruggono e altre che costringono a guardarsi dentro.

Anche Dostoevskij, dopo la deportazione in Siberia, aveva capito che la prigione più difficile da abbattere è quella che ci costruiamo dentro. Cambiano secoli e linguaggi, ma la domanda resta identica: cosa rimane quando finisce il rumore? Ed è qui che il rap diventa adulto.

Per anni ci siamo raccontati che autenticità significasse autodistruzione. Più bevevi, più ti drogavi, più vivevi al limite, più eri “real”. E questa narrazione stantia continua a costellare le classifiche dei digital store: ma noi ne abbiamo piene la palle. Anche lo stesso Massimo Pericolo lo ha fatto per anni. Nei suoi brani raccontava di una rabbia antica, dell’eccesso come palliativo e di un disprezzo disperato nei confronti della vita. Anche se il rapper ha mostrato sempre una sensibilità diversa: anche nell'autodistruzione c'era un senso profondo e viscerale, non era mai solo superficie. Oggi i rapper che stanno lasciando qualcosa sembrano dire l'esatto contrario. La disciplina è il nuovo lusso e la salute mentale è il nuovo status symbol. Non è un caso che Massimo Pericolo dica di ripetere ai ragazzi una cosa apparentemente banale: i soldi e il successo non rendono felici. È coraggioso il messaggio del rapper, perché si oppone alla forza del messaggio opposto che dilaga nel mondo del mainstream. È coraggioso perché è controtendenza, ma chi può farlo meglio di un rapper? Detta da un motivatore su LinkedIn farebbe sbadigliare. Detta da uno che il carcere l'ha vissuto davvero, che il successo l'ha conquistato davvero, con annessa sensazione di vuoto, assume un peso completamente diverso. Forse è questa la trasformazione più interessante del rap italiano. Non è diventato più morbido, è diventato più difficile. E va bene così. Perché così facendo alza il dito medio contro ciò che ci vuole ammaestrare e rendere una massa uniforme e inconsistente. Solo così il rap torna ad alzarlo questo dito medio e a fare denuncia sociale, in questo caso contro chi detta le regole dell’industria musicale propinando i soliti modelli distruttivi. Massimo Pericolo sta facendo la cosa più di strada che si possa fare: opporsi al sistema. Altrimenti è solo un abbassare la testa e adeguarsi. E lì il rap muore. La vera rivoluzione del rap, oggi, passa dalla strada, ma per potersene elevare. Non con i soldi, come ci hanno raccontato per anni, ma con la vulnerabilità. E, paradossalmente, è la cosa più hardcore che potesse succedere.