Cancellata “Striscia la notizia”: triste, solitaria y final

La cosa più sorprendente della fine di Striscia la notizia non è stata la sua chiusura. È stato il modo in cui è avvenuta. Nessun grande annuncio, nessuna puntata celebrativa, nessun comunicato ufficiale di Mediaset che salutasse quella che, numeri alla mano, è stata la trasmissione più longeva della televisione commerciale italiana. Semplicemente Striscia è sparita dai palinsesti della prossima stagione, Mediaset ha ripreso in mano la gestione dei profili social cambiandone le password. Tutto si è consumato nel silenzio burocratico di un giorno qualsiasi di luglio. È un finale quasi ironico per un programma che ha costruito la propria identità sul rumore, sull'irruzione, sull'inseguimento, sull'idea che ogni notizia dovesse trasformarsi in spettacolo e ogni spettacolo in un piccolo processo popolare.

Eppure, Striscia la notizia non è stata semplicemente un programma televisivo, andando ben al di là. È stata uno dei più grandi dispositivi “culturali” prodotti dalla televisione italiana, una macchina che per quasi quarant'anni ci ha insegnato dove guardare quando volevamo trovare il male. Bastava una telecamera, un inviato, qualcuno che cercasse di sottrarsi alle domande e il racconto era già completo: il colpevole era stato individuato, il pubblico poteva indignarsi, ridere, sentirsi dalla parte giusta e andare a dormire con la rassicurante sensazione che qualcuno avesse rimesso le cose a posto. I mostri erano sempre gli altri. Noi, al massimo, quelli che li guardavano da casa.