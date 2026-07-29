Malagò, Mancini, Abodi: manca solo Casini al Quirinale e i posti di potere se li sono presi tutti quelli del Circolo Canottieri Aniene

Fatte queste debite e chiare premesse la partita a scacchi è aperta. Si noti che facciamo queste considerazioni quando il “Melonellum” o altro sistema elettorale è ancora solo una ipotesi quantistica, avvolta da una nube probabilistica. Le forze in campo sono la sinistra più o meno allargata in blocco e – per la destra – Fratelli d’Italia, la Lega, Vannacci e Forza Italia, più cespugli moderati. Ma la partita si gioca proprio con Forza Italia che – memore del famoso Nazareno – è quella che più tende all’abbocco con il Partito Democratico se non altro per affinità elettive, con il doppio senso assolutamente ricercato e voluto. Allora c’era però uno scaltrone del calibro di Matteo Renzi ora no, a sinistra ci si accontenta della Schlein, che obiettivamente non è molto. Tuttavia dobbiamo considerare che Forza Italia di problemi al centro-destra non ne ha dati pochi, anzi. L’arabo Tajani (il suo cognome deriva – a dire del proprietario dello stesso – da un antenato filosofo arabo che poi trovò rifugio in quel del frusinate) quando può ha sempre polemizzato con Matteo Salvini e la Lega. Lo ha fatto cercando in continuazione di distinguersi dal Ministro delle Infrastrutture e di accreditarsi, camaleonescamente, come la “sinistra del centrodestra” e quindi con il necessario corollario di humanitas, declinata come presa di distanza dalle leggi contro l’immigrazione, pro ius scholae (paraculata linguistica), contro le leggi specialissime in divenire sulla legittima difesa (in chiave anti Vannacci), il tutto in nome di un cristianesimo buonista e cattolico che ha come vessillo un “semo abbastanza de sinistra pure noi eh!”.