Il direttore di Repubblica (finalmente) racconta i dettagli del suo rapporto con Lavitola. Ma caro Stefano, qualche domanda su ciò che hai scritto te la dobbiamo. E riguarda il mestiere del giornalista in questi anni bui

È un pezzo che “rimette in fila un po’ di fatti”, riprende in mano la narrazione che altrimenti avrebbero fatto (e in effetti hanno fatto) altri. L’articolo parla del “mestiere di giornalista”, come si capisce dal titolo, racconta tutta la sequenza di eventi che precede l’arresto di Valterino e la diffusione dell’ordinanza. Cappellini parte dal primo incontro con Lavitola nell’agosto del 2023 a cena (quasi tutto accade con le gambe sotto al tavolo, in questa storia) e dalla conversazione sulla villa a Montecarlo lasciata in eredità all’Msi e poi finita in una società che aveva tra gli investitori il cognato di Gianfranco Fini. Nel tempo del racconto, Lavitola era alla corte di Silvio Berlusconi. Il secondo incontro tra Cappellini e Valter avviene nel 2024, più canonicamente per un’intervista (sempre sulla villa del cognato di Fini), mentre il terzo è quello interessante per il caso di cui stiamo parlando: a febbraio 2026 Lavitola chiama Cappellini e gli dice che c’è una “persona di grande levatura e popolarità” stuzzicata dall’idea di scendere in campo. C’è interesse da parte del “tizio”. Solo interesse per una possibile avventura politica. Lavitola assicura che si tratta di un profilo da vertice assoluto: da candidato premier. Il nome forte del campo largo ancora non c’è, l’opposizione si muove incerta. C’è spazio per una figura inedita. A fine mese Lavitola invita Cappellini al Cefalù e dopo qualche chiacchiera sulla situazione politica italiana tira fuori il vero motivo dell’incontro. Serve un sondaggio italiano a rafforzare il sorprendente risultato del monitoraggio americano, “sulla cui esistenza effettiva non scommetterei un euro”, che certifichi il potenziale di “Mister X”. Cappellini aiuterà quindi Lavitola nella realizzazione della griglia dei quesiti. “Me ne vado dal ristorante chiedendomi, senza risposta certa, se si tratti di una pista buona o di una bufala”, scrive il direttore di Repubblica. Incertezza a cui Lavitola, convincente come sempre, dà sollievo: “Vedrai che avrai una sorpresa che vale la rottura di palle”. In fondo, “per provare a mettere le mani su una possibile notizia, è uno sforzo trascurabile oltre che una innocua cortesia. E per le cortesie non si controlla il casellario”. Il 9 giugno il sondaggio è pronto, salvo “due punti da correggere o integrare”. La necessità dell’ultimo ritocco, rivela Lavitola, è stata segnalata da Ranucci. “Quando puoi farmi il nome?”, spinge Cappellini. “Sigfrido Ranucci. Volevo farlo solo dopo il sondaggio”, risponde l’altro. “Sono curioso di vedere i dati”, dice ancora Cappellini, “ma contro Schlein e Conte non può prevalere”. Nemmeno se Romano Prodi (altro tema della conversazione) “punta a far saltare le primarie”. Quest’ultimo scambio convince Cappellini a non scrivere nulla: “Non è una cosa seria. Non torna la storia del sondaggio americano, non torna quella del sondaggio italiano, il candidato alla premiership non è plausibile e la fonte non attendibile. Per questo, dopo un minimo approfondimento, non scriviamo nulla. E meno male. Perché oggi un pezzo su Ranucci candidato sarebbe stato strumentalizzato dai molti sciacalli in circolazione come un tassello di complicità con il disegno di Lavitola”. Ed è qui che ci permettiamo la domanda.