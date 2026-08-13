Nel caso Ranucci cosa ci dicono i soldi? Gli attentatori parlano di poche migliaia di euro. Ma dietro Lavitola (in Africa) stanno emergendo cose strane

Dobbiamo seguire i soldi. Valter Lavitola ha confermato la “bomba d’amore”, ha rigettato il movente politico e si è addossato, per ora, tutte le colpe. Sigfrido Ranucci? Il suo avvocato, Roberto De Vita, non ha ancora rilasciato una nuova dichiarazione dopo la confessione di Lavitola. Ma i soldi cosa ci dicono? Il budget stimato per compiere l’azione è basso, tra i 5mila e i 10mila euro (sono queste le cifre di cui parlano gli attentatori mentre sono intercettati), comprensivo di esplosivo, noleggio dell’auto usata come base logistica e compensi per gli esecutori. Questi sono Pellegrino D’Avino, Antonio Passariello, Saverio Mutone e Marika De Filippis, tutti campani. Secondo l’accusa, il commando partì dalla Campania su una Fiat 500 a noleggio e piazzò davanti alla casa di Ranucci un ordigno con gelatina di cava. L’esplosione, il 16 ottobre 2025 a Pomezia, distrusse due auto del giornalista e danneggiò il muro di cinta. Quattro spicci per un'operazione ad alto rischio. Uno degli arrestati sarebbe addirittura rientrato in treno per risparmiare sul carburante. Pochi euro per un’azione così pesante? Di tutt’altro tenore, invece, gli affari che riguardano il carbon credit. Parliamo di decine di milioni. Quindi: follow the money. L'impressione, guardando più a fondo nella voragine aperta dalla gelatina a Pomezia, è di essere di fronte a un buco nero. Un passaggio che porta drittp in Africa, transitando dalla Campania. Basta seguire il filo conduttore: i soldi, appunto.