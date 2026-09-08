Mamma e figlia avvelenate a Natale: mail e chat dal PC (parlante) di Gianni Di Vita. L’indiscrezione che vale la svolta?

E’ sul piano delle relazioni private – ormai è inutile girarci intorno – che si sta lavorando e, in attesa dei risultati delle analisi effettuate dagli esperti della Germania – il quadro dei sospetti ha cominciato a farsi sempre più definito proprio grazie a quanto emerso da parte del materiale informatico. La Procura della Repubblica di Larino predica ancora prudenza e vorrebbe ulteriori accertamenti, ma sul tavolo della dottoressa Elvira Antonelli sembra ci sia già abbastanza per mettere nero su bianco i nomi dei primi indagati.

In totale, come su MOW avevamo già anticipato, sono cinque (in verità 4 + 1) le posizioni ancora al vaglio, tutte più o meno già note, mentre ciò che resta da capire sono i ruoli. Tutti si conoscevano, e questo è un dato di fatto, ma quello che non è chiaro è anche se tutti sapessero. E, in seconda istanza, se sapessero sin dall’inizio o se avessero intuito dopo che il piano criminale che ha portato alla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita s’è compiuto. Ecco perché nelle prossime ore saranno nuovamente ascoltate diverse persone, questa volta con domande chiare e dirette ai punti che interessano, senza troppe ulteriori opinioni o ricostruzioni. Il PC di Gianni Di Vita potrebbe aver parlato, facendo emergere anche ciò che fino a ora era stato taciuto o al limite sottinteso, tanto che nelle prossime ore potrebbe esserci una nuova convocazione per lo stesso Gianni davanti agli inquirenti.