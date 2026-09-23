Delitto di Garlasco: Lovati sapeva? Il prof. Giarda aveva fatto un sogno inquietante (se riletto ora)

Partiamo da qui. E partiamo da un dato di fatto: quello che Lovati ha detto (e che abbiamo anche raccontato in un reel) non è una novità. L’aveva già sparata in passato, per poi rimangiarsela. Ma stavolta no: l’altra sera Lovati ha ritrattato la ritrattazione. L’ha ribadito due volte, con quella sicurezza di chi lancia il sasso, rimesta nel torbido e si gode lo spettacolo. Ora, conosciamo bene il tipo. Lovati è un personaggio controverso, un provocatore nato che gioca a confondere le carte e sembra divertirsi un mondo a buttare lì frasi a effetto. Peccato solo che qui non si stia giocando ai cavalli all’ippodromo, ma si stia parlando della pelle di una ragazza di ventisei anni massacrata in casa sua, Chiara Poggi. Il corpo di Chiara è stato trovato da Alberto Stasi poco prima delle 14 di quel 13 agosto. Le forze dell’ordine sono arrivate sul posto dopo le 14:00. Punto. Come diavolo faceva Lovati a saperlo alle 11:30? Chi glielo ha detto? Dovrebbe spiegarlo, e anche di corsa, senza aperitivi di mezzo. Certo, già sappiamo che non lo farà. Che glisserà. Che farà il Jerry La Rana. Ma una risposta la deve a tutti, non solo ai magistrati. Fosse anche un definitivo “me lo sono inventato”.

Anche perché adesso c’è un particolare dimenticato che si aggiunge. E è un particolare messo nero su bianco in un libro. Il testo che bisogna riprendere in mano è di Gabriella Ambrosio, Il Garbuglio di Garlasco. Lì c’è un passaggio che, riletto oggi dopo le parole di Lovati, è uno schiaffone in piena faccia nel bel mezzo di una pennica di massa. Si parla dell’allora difensore di Stasi, il professor Angelo Giarda, e di un sogno che raccontò all’autrice: “Quella notte il professore fece un sogno curioso. Sognò che un avvocato sconosciuto facesse improvvisamente irruzione in aula tuonando: Fermate il processo, state condannando un innocente”. Giarda ricordò che una cosa simile era successa davvero decenni prima, nel processo per l'omicidio di Piazzale Lotto, quando l'avvocato Gian Domenico Pisapia si presentò in aula giurando di aver ricevuto la confessione del vero colpevole: “E subito dopo testimoniò, sotto giuramento, di aver ricevuto la confessione del vero colpevole. Non poteva rivelarne il nome senza mancare al segreto professionale, ma fu creduto sulla parola e nemmeno il pubblico ministero osò chiedere la condanna per l’imputato... E qualche anno dopo in effetti il vero colpevole fu incastrato”.