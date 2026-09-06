Dopo l'intervista di Ranucci in Zimbabwe spunta l'accordo segreto per zittire Chimutengo: così Neutralia e Lavitola hanno provato a chiudere il caso Afro Carbon e a far sparire la pista africana

Non parlate dell'Africa. Ora iniziamo a capire perché, quando Valter Lavitola ci ha telefonato prima di essere arrestato, ha lasciato intendere questo. Lo ha detto a noi di MOW, che per prima abbiamo imboccato la pista africana, e lo ha detto anche a Ben Chimutengo, che da settimane tratta un accordo di non divulgazione e un patto di recesso consensuale fra soci con gli uomini di Valter Lavitola in Africa. Tradotto: esploso lo scandalo hanno cercato di chiudere le bocche e di scappare dalle società.

Disturbi il vespaio e le vespe ti circondano, ti ronzano intorno, cercano di allontanarti. È stata la nostra impressione quando abbiamo iniziato a parlare del carbon credit, quando abbiamo cercato di andare a fondo.