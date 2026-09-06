Trump Arcade: The Donald lancia il suo videogioco sulle deportazioni e le politiche MAGA nel sito ufficiale della Casa Bianca, ma è tutto tranne che un pro gamer

Per anni abbiamo raccontato il videogioco come un rifugio. Un luogo in cui sperimentare identità diverse, immaginare mondi alternativi, affrontare temi come inclusione, ambiente, memoria, migrazioni e salute mentale con una libertà che cinema e televisione, spesso, si sono concessi molto meno. Basta guardare alla produzione indipendente degli ultimi quindici anni per accorgersi che una parte consistente della cultura videoludica ha sviluppato una sensibilità quasi speculare rispetto ai valori rivendicati dall'amministrazione Trump. Proprio per questo Arcade.gov non pare soltanto una provocazione social riuscita, né l'ennesimo meme destinato a vivere il tempo di un ciclo di notizie. Sembra il segnale che qualcuno, dentro la Casa Bianca, abbia capito una cosa fondamentale: ogni open world, prima o poi, smette di essere soltanto un luogo da esplorare e diventa un territorio da conquistare.

Negli ultimi giorni l'amministrazione Trump ha infatti lanciato Arcade.gov, una raccolta di cinque videogiochi ospitata sul sito ufficiale della Casa Bianca. Sono esperienze semplicissime, costruite ricalcando classici come "Tetris", "Snake", "Flappy Bird" e "Tapper", ma reinterpretate per raccontare alcune delle principali politiche dell'attuale amministrazione. In "Build the Wall" bisogna costruire il muro al confine, "Rio Run" trasforma il controllo dell'immigrazione lungo il Rio Grande in una variante di "Snake", "Supply Line" promuove il programma "Make America Healthy Again", mentre "Trump Savings Tycoon" pubblicizza il piano di risparmio destinato ai bambini nati durante l'attuale mandato presidenziale. A fare ancora più rumore, però, è stata la campagna social: sull'account ufficiale della White House sono comparsi video che ricreano apertamente le intro di Xbox, PlayStation, Nintendo e perfino SEGA, il cui logo viene trasformato per l'occasione in un gigantesco "MAGA". The Tetris Company, nel frattempo, ha già chiarito di non aver autorizzato l'utilizzo della propria proprietà intellettuale e di prendere molto seriamente ogni possibile violazione del copyright. E siamo convinti che pure le altre software house siano sulla stessa lunghezza d’onda.