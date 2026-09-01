Ma che caz*o sta facendo Trump in Iran? I nuovi bombardamenti, l'ombra del nucleare, i malumori dell'esercito Usa: ecco cosa succede (e occhio al prezzo della benzina)

Guai dubitare, di fronte a Donald Trump, sull'esito della guerra in Iran. Il presidente statunitense non ha dubbi: gli ayatollah sono già stati sconfitti, hanno perso militarmente, sono stati travolti dagli attacchi a Stelle e Strisce. Per questo il tycoon ha escluso in maniera esplicita il ricorso all'arma nucleare contro Teheran: “Non c'è motivo di farlo. (Gli iraniani ndr) sono stati sconfitti militarmente. Li ho sconfitti e dovrei usare un'arma nucleare?”. Intanto i giornalisti, che hanno una visione di campo un bel po' diversa rispetto a quella di Trump e che hanno da tempo fiutato il cul-de-sac americano, stanno iniziando a chiedersi: “Ma non è che gli Usa alla fine useranno l'atomica?”. Sarà anche vero quel che dice Donaldone, e tutti lo sperano, ma poche ore fa gli Stati Uniti hanno ripreso a sferrare attacchi contro l'Iran. Nel mirino l'isola di Larak nel tristemente noto Stretto di Hormuz. Il Comando Centrale americano ha spiegato di aver intrapreso “azioni limitate e precise” dopo aver osservato i nemici prepararsi a “lanciare razzi e dispiegare mine marine” nel richiamato stretto.