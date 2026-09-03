Fermatevi un attimo e ascoltate cosa ha detto George Clooney alla Mostra del cinema di Venezia sul giornalismo: “Vogliono far tacere chi fa domande. L'informazione è in mano agli uomini più ricchi”

Come si diverte George Clooney a Venezia forse nessuno. Il red carpet del Lido è il suo giardino di casa: la passerella dura più del necessario, scherza con i fotografi, saluta tutti. La scena è sua e di Amal e dei grattini sul volto dell’attore. Nella serata di apertura ha ritirato il Leone d’oro alla carriera. L’anno scorso qui c’era in quanto protagonista di Jay Kelly, stavolta invece alla Mostra c’è arrivato grazie a tutto quello che aveva già fatto per il cinema. Dal Lido son passate molte delle sue fortune da attore e regista. Oltre che di cinema, però, Clooney ha parlato di un altro elemento fondamentale per la libertà. Il giornalismo, in Italia, non è messo benissimo. Basta vedere cosa sta succedendo a Report. Non serve cercare inutili rime tra ciò che accade sul Lido e lo stato della stampa. Ma su questo l’attore ha voluto dire comunque qualcosa: “Vogliono far tacere i giornalisti che fanno domande e artisti che insistono sul fatto che qualcuno che non si è mai incontrato merita la nostra empatia”. Concetto poi ribadito: “A Venezia mi sono sposato e a Venezia ho presentato il mio secondo film da regista che parlava di giornalisti. Mia moglie e io siamo figli di giornalisti. I più ricchi del mondo attualmente sono proprietari del Washington Post, di Twitter e della maggior parte delle fonti delle nostre informazioni. È preoccupante. Ma c'è ancora spazio per un buon giornalismo”. Clooney coglie il punto: c’è da chiedersi come sta il giornalismo e, soprattutto, serve chiedersi chi si sta occupando della sua cura.