Il generale Camporini asfalta Vannacci su MOW: “Educazione militare a scuola? Precedenti solo nel fascismo, nel nazismo e nel comunismo sovietico. I comitati di Futuro Nazionale gestiti da militari? Se vero sarebbe gravissimo”

Il Sindacato dei Militari ha presentato il secondo esposto in procura nei confronti di Futuro Nazionale, questa per …

Anzitutto devo rilevare che l’organizzazione sindacale di Comellini non è riconosciuta ufficialmente. A tal proposito ha fatto ricorso anche al Tar, ma questo gli ha dato di nuovo torto perché non rispetta i canoni previsti dalla legge per le organizzazioni di tipo sindacale delle Forze armate. Questa, però, è un'osservazione laterale. Per quanto riguarda quanto ho letto del programma politico di Vannacci, diciamo che commenti educati sono difficili da esporre perché stiamo parlando veramente di proposte al di fuori di qualsiasi razionalità politica. Che siano incostituzionali e che quindi giustifichino un intervento della magistratura lo decideranno i magistrati. Ad ogni modo, l’ipotesi di una partecipazione politica di persone in servizio è un'ipotesi estremamente grave perché il personale militare, non per una questione di etica in primo luogo, non deve avere una posizione politica. Uno può avere la sua posizione personale, ma non deve improntare la sua attività in divisa per quella fazione politica. Quindi, da questo punto di vista, se il fatto è vero, certamente ci sono dei profili che meritano un esame dal punto di vista giudiziario.

La criticità starebbe, in tal caso, nell’infiltrazione politica degli apparati militari?

Qualora venisse appurato, chi se ne sia reso responsabile dovrà accettare quanto ne consegue dal punto di vista giudiziario.

Quali sarebbero le conseguenze?

L'articolo 98 della Costituzione dice che per talune categorie di cittadini, tra cui ci sono i dipendenti pubblici, i militari e i magistrati, ahimè, i diritti politici possono essere limitati per legge. E quindi nessuno si deve scandalizzare se i militari non hanno quella libertà totale di espressione e di comportamento che è garantita agli altri cittadini. Il motivo è molto semplice: il militare ha, tra virgolette, il privilegio dell'uso legittimo della forza e quindi deve essere, ed essere percepito, come assolutamente super partes. In questi giorni circolano video realizzati con l’intelligenza artificiale di Vannacci che fa il Superman in divisa. Certamente sono dei prodotti creati dai suoi oppositori politici per screditarlo, voglio sperare. Se fossero originati dal suo entourage, sarebbe un fatto di una gravità estrema. Vedere un generale in divisa – che peraltro si trova in una posizione di aspettativa e quindi non dovrebbe farlo – che si espone in questa maniera... ma qui stiamo ormai alla farsa, quindi c'è poco di cui stupirsi.

Tra le varie proposte c’è anche quella di inserire l'educazione militare nelle scuole. Esistono dei precedenti in tal senso?

Lo si faceva durante il regime fascista, il regime nazista, il comunismo in Russia. Credo che si faccia ancora adesso, in Russia. Credo che sia una proposta che confligge radicalmente con quello che è il principio dell’educazione dei giovani. Non credo che possa trovare alcun tipo di giustificazione. Non riesco proprio a immaginarmelo, se non una motivazione di condizionamento politico.

Secondo lei il programma di Vannacci viola la legge Scelba?

Diciamo che alcuni punti sono sicuramente sovrapponibili a punti chiave del movimento fascista.

Un generale che nella Repubblica italiana ambisce al potere è un fatto politico che non ha precedenti. Siamo forse di fronte ad un’evoluzione militarizzata di uno spettro che credevamo cancellato?

Ho troppa fiducia nella democrazia per credere una cosa del genere. È chiaro che in un sistema democratico una certa percentuale, anche piccola, degli elettori può pensarla in quel modo. Però, diciamo, che io confido nel buon senso della maggioranza.