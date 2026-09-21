Delitto di Garlasco: dopo quella frase dell’avv. Aiello su De Rensis e Bocellari la politica non può più tacere

Il rischio grosso, se l’avvocato Aiello non sarà messo nelle condizioni di spiegare quella frase, è che passi un messaggio terribile: se la bontà dell'azione difensiva si misurasse dalla residenza politica o dall'appartenenza a determinate cordate, ci troveremmo di fronte a un’affermazione d’una gravità inaudita. Il delitto di Garlasco, del resto, non è nuovo a interferenze: da quasi vent'anni, intorno all'omicidio di Chiara Poggi, gravitano figure, ambienti e nomenclature con ben noti agganci alla politica istituzionale. Anche in diverse intercettazioni si fa il nome di qualche politico. E quando a pronunciare parole così pesanti è un avvocato storicamente accostato a “una parte”, il dubbio s'insinua più forte. Soprattutto alla luce di un dato di fatto: la Politica — quella che a destra come a sinistra si fionda vorace su ogni fatto di cronaca giudiziaria appena svetta tra i trend dei social — sul caso Garlasco osserva da oltre un anno un mutismo tanto ostinato quanto sospetto. Un silenzio imbarazzato. E palesemente pavido. È sempre prontissima, la classe dirigente, a cogliere al balzo la "pancia del Paese" per varare decreti d'emergenza o sventolare manette a favore di camera. Ma su Garlasco, che da mesi riempie i palinsesti e condiziona l'immaginario collettivo, tace. Perché?

La frase di Aiello a questo punto potrebbe avere pure un merito: spezzare la finzione e imporre un'assunzione di responsabilità che non è più differibile. La politica non deve certo intervenire per fare il tifo da stadio, per incoronare presunti innocenti o condannare presunti colpevoli: non è questo il suo compito, né questo le si chiede. La politica, ora, ha il dovere repubblicano di dire la sua, ad esempio, sulla gestione delle indagini, vecchie e nuove. Deve interrogarsi — e interrogare — su Procure e legami, altrimenti rischia di passare il messaggio che bisogna avere “una casa” o “una residenza” persino dentro le aule di giustizia. Dopo le parole pronunciate in TV dall’avvocato Domenico Aiello, laddove non gli verrà data l’occasione di spiegarle, la politica ha perso anche l'ultimo alibi per rimanere alla finestra, dietro la tenda, su Garlasco.