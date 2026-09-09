Delitto di Garlasco: che ci faceva Andrea Sempio a Lungavilla il 12 febbraio 2017? Chi c’era con lui e cosa si sono detti. L’esclusiva di MOW sull’Intercettazione 141

E’ il 12 febbraio del 2017 e sono, più o meno, le sedici del pomeriggio. Andrea Sempio è in macchina dalle parti di Lungavilla, lungo la Strada Provinciale 1. E’ intercettato e sembra parlare da solo di rap e freestyle. Poi si sentono dei rumori, parte musica jazz (perfetta per eludere le microspie) e inizia un dialogo. Non è più solo. Con lui c’è un uomo che sembra sapere molte cose su cimici, intercettazioni e indagini. L’audio è disturbatissimo, ma qualcosa si coglie. Chi è quell’uomo, invece, possiamo solo provare a immaginarlo (ma ricordandoci di Andreotti e della sua famosa frase sul “pensar male”). O, al limite, si può confrontare quella voce con quella di altre intercettazioni telefoniche di pochi giorni prima che sono già agli atti e farsi ognuno una propria idea. Non è, adesso, quello che conta. Anche perché gli inquirenti, sicuramente, un nome ce l’hanno già e forse questa intercettazione, la 141, è tra quelle su cui hanno lavorato anche i consulenti incaricati dalla difesa di Alberto Stasi per il nuovo materiale portato sul tavolo dei magistrati.