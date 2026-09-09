L'ultima di Mamdani: firma per commemorare le vittime dell'11 settembre e regala la penna all'avvocato che difese un collaboratore di Bin Laden

E poi? Dopo aver firmato l'ordinanza definitiva, Mamdani ha consegnato la penna alla commissaria del Nypd, Jessica Tisch, chiedendole a sua volta di passarla al procuratore capo Ramzi Kassem. La presenza di Kassem alla cerimonia ha attirato l'attenzione per il suo passato professionale: il legale aveva infatti rappresentato Ahmed Al Darbi, un detenuto di Guantanamo che si è dichiarato colpevole di crimini di guerra legati a complotti di Al Qaeda contro navi mercantili, tra cui l'attentato del 2002 contro una petroliera francese al largo delle coste dello Yemen. Al Darbi è inoltre cognato di Khalid Al Mihdhar, uno dei dirottatori dell'11 settembre 2001, a bordo dell'aereo che si schiantò contro il Pentagono causando 184 vittime. Il municipio ha spiegato al New York Post che Kassem ha partecipato alla cerimonia in qualità di consulente legale capo della città: lui e il suo team avevano infatti redatto entrambi gli ordini esecutivi firmati da Mamdani.