Avete visto il nuovo Suv di lusso cinese da 31mila dollari di Xiaomi? Pavimento riscaldato, proiettore, frigorifero, sedili girevoli: signori, ecco la SkyNomad

Se vi siete persi qualcosa su Xiaomi ci pensiamo noi a fornirvi gli ultimi aggiornamenti. L'azienda cinese ha prodotto la sua primissima auto elettrica nel 2024. La Su7 Ultra, la versione più caz*uta della serie Su7, si è aggiudicata il titolo di “berlina più veloce del mondo” con 1.527 Cv da sfoggiare e una velocità massima di 333 km/h. I competitor, dalla Porsche Taycan Turbo Gt alla Tesla Model S Plaid, sono terrorizzati all'idea che un'azienda che fino a pochi anni fa vendeva smartphone economici possa presto mettere in commercio in Europa (si parla del 2027) un gioiello come la Su7 a poco più di 110mila dollari, e cioè a una cifra molto inferiore rispetto, per esempio, ai circa 230mila necessari per acquistare la suddetta Taycan. Bene: in pratica non c'è stato nemmeno il tempo di familiarizzare con la Su7 che Xiaomi, in Cina, è andata già oltre presentando due Suv che hanno lasciato la critica a bocca aperta: lo SkyNomad N70 e lo SkyNomad N90. Il motivo? Sono due bestioni di mega lusso in vendita a prezzi pressoché irrisori.