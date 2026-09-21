Avete visto il nuovo Suv di lusso cinese da 31mila dollari di Xiaomi? Pavimento riscaldato, proiettore, frigorifero, sedili girevoli: signori, ecco la SkyNomad

Se vi siete persi qualcosa su Xiaomi ci pensiamo noi a fornirvi gli ultimi aggiornamenti. L'azienda cinese ha prodotto la sua primissima auto elettrica nel 2024. La Su7 Ultra, la versione più caz*uta della serie Su7, si è aggiudicata il titolo di “berlina più veloce del mondo” con 1.527 Cv da sfoggiare e una velocità massima di 333 km/h. I competitor, dalla Porsche Taycan Turbo Gt alla Tesla Model S Plaid, sono terrorizzati all'idea che un'azienda che fino a pochi anni fa vendeva smartphone economici possa presto mettere in commercio in Europa (si parla del 2027) un gioiello come la Su7 a poco più di 110mila dollari, e cioè a una cifra molto inferiore rispetto, per esempio, ai circa 230mila necessari per acquistare la suddetta Taycan. Bene: in pratica non c'è stato nemmeno il tempo di familiarizzare con la Su7 che Xiaomi, in Cina, è andata già oltre presentando due Suv che hanno lasciato la critica a bocca aperta: lo SkyNomad N70 e lo SkyNomad N90. Il motivo? Sono due bestioni di mega lusso in vendita a prezzi pressoché irrisori.
Le due SkyNomad sono ricche di tecnologia e curate nei minimi dettagli. La SkyNomad N70, ha fatto notare la rivista Wired, è una cinque posti che, soprattutto nella sua versione "Stealth Black Edition", dall'esterno assomiglia quasi esattamente a una Range Rover. Il modello più grande, l'N90, è un sette posti disponibile anche nella versione camper "Max Studio", completa di tetto a soffietto. La seconda fila di sedili si trasforma in letto con la semplice pressione di un pulsante, senza bisogno di smontare nulla né di un materasso: bastano solo 30 secondi per passare dai sedili in posizione verticale a un ampio letto completamente piatto. La piattaforma Kunlun permette di ottenere un pianale completamente piatto, dotato di guide scorrevoli integrate che si estendono dai sedili anteriori fino al bagagliaio. Il risultato è un abitacolo estremamente modulabile: ogni sezione dei sedili può essere spostata, quelli anteriori possono ruotare di 180 gradi per rivolgersi verso la seconda fila, mentre tavolini integrati nel pavimento consentono di creare una sorta di configurazione da salotto. Anche la console centrale può essere fatta scorrere avanti o indietro con la semplice pressione di un pulsante. Dietro, lo spazio per le gambe può superare 1,5 metri. Sulla N90 Max Studio il tetto a soffietto può sollevarsi di 100 millimetri creando un vero e proprio soppalco per dormire, alto 1,8 metri, con pavimento riscaldato, proiettore integrato e schermo da 30 pollici.
C'è altro? Portiere elettriche, sedili con massaggio multipunto, programmi dedicati al relax con diffusione di fragranze e una console centrale che può spostarsi di 10 centimetri. “La SkyNomad fa sembrare, francamente, pigri gli sforzi americani ed europei, proprio nel momento in cui avrebbero disperatamente bisogno di arrestare il loro declino e dimostrare di poter competere”, si legge nella descrizione del veicolo proposta da Wired. Sul fronte tecnologico il Suv dispone di un sistema di controllo vocale “a scenario completo” e di un head-up display personalizzabile. La dotazione per la guida assistita comprende inoltre un sensore lidar, telecamere ad alta definizione e il chip Thor-U di Nvidia, destinati a supportare funzioni di guida autonoma di livello 2 e oltre. Particolare anche il sistema di alimentazione a bassa tensione, progettato per limitare il consumo della modalità “sentinella”. Secondo le specifiche dichiarate, durante una notte il sistema inciderebbe per meno di 5 chilometri sull'autonomia. Il frigorifero di bordo, che consuma circa 0,72 kWh al giorno, può così funzionare per un massimo di 24 ore consecutive. Sotto il cofano troviamo invece un sistema ibrido plug-in ad autonomia estesa, composto da un motore a combustione interna turbocompresso da 1,5 litri, un pacco batterie e due propulsori elettrici. Il motore termico svolge esclusivamente il ruolo di generatore e non trasmette direttamente la potenza alle ruote. La batteria può passare dal 20 all'80% di carica in appena 18 minuti, mentre l'autonomia dichiarata in modalità esclusivamente elettrica supera i 480 chilometri. Considerando anche il contributo del motore a combustione, la percorrenza complessiva arriva a circa 1.600 chilometri. Attenzione al prezzo: la N90 Max Studio, versione top di gamma con tetto camper, viene proposta (in Cina) a 299.900 yuan, circa 44.700 dollari. La N70 Pro, modello d'ingresso a cinque posti con trazione posteriore, costa invece 209.900 yuan, poco più di 31.000 dollari. Un prezzo che, sul mercato statunitense, sarebbe paragonabile a quello di una Hyundai Tucson del 2026...