Tutto quello che non sapete sul lato oscuro dell'automotive cinese: dalla guerra dei prezzi (al ribasso) all'espansione globale

L'auto cinese non sta più semplicemente attraversando le frontiere: sta iniziando a costruire fabbriche, reti commerciali e filiere fuori dalla Cina. Nei primi sei mesi del 2026 le esportazioni di veicoli a nuova energia hanno raggiunto 2,355 milioni di unità, più che raddoppiando in un anno e arrivando a rappresentare il 46,2% dell'export complessivo. Russia, Brasile, Regno Unito, Belgio, Italia e Spagna sono tra i mercati che stanno assorbendo quantità crescenti di vetture cinesi, mentre alcuni gruppi stanno spostando direttamente la produzione all'estero per ridurre l'esposizione ai dazi. Siamo di fronte a una fase particolare che coincide con il passaggio dall'esportazione del prodotto alla localizzazione dell'intera catena industriale. Alcuni esempi? BYD investe direttamente negli impianti, Geely punta anche su partnership e joint venture, mentre Leapmotor sfrutta la collaborazione con Stellantis per utilizzare una rete produttiva e commerciale già presente in diversi Paesi. E il fenomeno non riguarda soltanto le automobili finite. Il risultato, insomma, è una trasformazione che potrebbe modificare gli equilibri dell'intero settore. Già, perché la corsa al ribasso dei prezzi attuata dalle case cinesi costringe i concorrenti europei a fare altrettanto. Mentre la continua esportazione di veicoli Made in China, oltre a stravolgere i vecchi equilibri nell'automotive globale, rappresenta un campanello d'allarme che Pechino farebbe bene a non ignorare. Basterà al Dragone continuare a spedire auto all'estero per continuare a far crescere il proprio settore delle quattro ruote?