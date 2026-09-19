Perché il Canada ha mollato gli Usa e si è avvicinato all'Europa? Gli scaz*i con Trump, l'asse con l'Ue e i nuovi equilibri Nato: ecco che cosa sta succedendo

L'improvvisa luna di miele tra Canada e Unione europea ha colto tutti di sorpresa. Sia gli Stati membri del blocco, che hanno visto Ursula von der Leyen tendere la mano al primo ministro canadese Mark Carney, ospite speciale a Strasburgo in occasione del Discorso sullo Stato dell'Unione, sia Donald Trump. “Condividiamo gli stessi valori e lo stesso modo di vedere il mondo. Adesso costruiremo anche il nostro futuro comune”, ha dichiarato la presidente della Commissione europea a Carney, ben felice di rafforzare la partnership con Bruxelles. “Vorrei lavorare con voi per far sì che il Canada diventi il primo membro associato dell'Ue”, ha proseguito Von der Leyen facendo scattare l'ira di Donald Trump. Il presidente statunitense ha definito l'invito europeo al suo vicino di casa come un “atto ostile” e ha minacciato di imporre “dazi molto pesanti” all'Europa. Tutto è partito da Carney, che qualche mese fa, a Davos, spiegava alla platea che le medie potenze avrebbero dovuto stringere un'alleanza solida per fronteggiare, appunto, i dazi di Trump. Considerando che questo è anche l'obiettivo dell'Ue, che in più, rispetto al Canada, intende diversificare i propri partner commerciali e ridurre la dipendenza da Cina, Russia e pure Stati Uniti, ecco che la convergenza si è concretizzata.