Altro che libro su Ranucci, per conoscere davvero Maria Rosaria Boccia bisogna seguire il processo per truffa aggravata in cui è indagata: ne emerge un ritratto “sgusciante”(come le vongole)

Ad ogni modo, tutto inizia nel dicembre del 2021 quando Boccia contatta l’amico pilota per proporgli un affare. C’è da investire da trentamila euro in un’attività imprenditoriale particolarmente promettente. L’ufficiale si fida e le manda i soldi in tre bonifici. Boccia nei primi tempi lo aggiorna frequentemente sull’evolversi dell’attività. Email, telefonate, chat su Whatsapp, ma nessun documento – scrive l’ufficiale nella querela – a supporto di quanto gli era stato raccontato nella videocall Whatsapp, ovvero lo sviluppo del progetto “Terrazza Martini” a Napoli. Una location per eventi localizzata sul lungomare di Napoli nei pressi di Palazzo San Teodoro. Il business plan pareva essere tutt’altro che campato in aria e dettagliatissimo, prospettato da una seconda persona, tale Vittorio Cantone, il quale prevedeva l’inizio delle attività a partire tra febbraio e marzo del 2022. I trentamila euro sarebbero serviti per raggiungere l’importo di un 1 milione e 200 mila euro. Buona parte di questa somma sarebbe stata finanziata dalla Boccia stessa e gli altri investitori sarebbero state figure di alto rango, come il Generale dell’esercito Rosario Castellano e sua figlia Veronica, che effettivamente l’ex amico della dottoressa aveva conosciuto personalmente durante una cena ma durante la quale non si era parlato dell’affare. L’unico documento che gli perviene è la visura camerale della Cult Communication. Ma la fiducia che l’amico della dottoressa Boccia ha in lei è incrollabile anche in nome della sua buona famiglia, dice. Passano le settimane, poi i mesi e l’amica si fa sentire sempre meno finché a fine marzo del 2022 lo chiama ad ora tarda e nel frattempo gli invia una foto su whatsapp di un’imbarcazione di lusso. Servono cinquantamila euro in più per acquistare questa barca. E’ di un amico caduto in disgrazia. L’ufficiale dell’aeronautica definisce il tono della conversazione “agghiacciante” e inizia a capire che, forse, c’è qualcosa che non va. Sì, perché quei soldi avrebbero dovuti essere in contanti e portati con una certa urgenza, quella sera stessa. E ccà nisciuno è fesso, avrà pensato il militare, e quindi mangia la foglia. Fa delle ricerche e scopre che la dottoressa Boccia è titolare della Cult Communication Srl, società della quale si parla anche in uno scambio di email tra lui e lo studio Consulting Srl di Vittorio Cantone. In quelle comunicazioni, il progetto imprenditoriale collegato alla società sarebbe stato proprio la Terrazza Martini di cui sopra. Attualmente, nel processo pisano è in corso l’istruttoria dibattimentale. Nell’udienza di luglio è stato ascoltato il querelante, costituitosi parte civile, insieme a un altro testimone citato dalla pm Lydia Pagnini. La giudice Paola Giovannelli ha respinto un’ulteriore richiesta di rinvio avanzata dal nuovo difensore – il terzo in questo processo – di Boccia e ha dichiarato aperta l’istruttoria. Si attendono ora le fasi successive, mentre il calendario dell’imprenditrice di Pompei sarà già fitto di inaspettate, irresistibili e sguscianti presentazioni di questo libro che sarà certamente devastante per tutto il panorama dell’informazione italiana. La dottoressa Boccia, però, a Pisa rischia addirittura il carcere per il reato contestato di truffa aggravata. Da 1 a 5 anni di reclusione è infatti la pena prevista oltre a una multa dai 30 ai 1549 euro escluso il risarcimento.