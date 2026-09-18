Mamma e figlia avvelenate a Natale. A breve un nome e un cognome per il duplice omicidio

Sebbene dalla Procura per molto tempo non fosse trapelata alcuna notizia sul lavoro incessante degli investigatori che non si era fermato neppure nella settimana di ferragosto, secondo alcune indiscrezioni di stampa gli esperti dell’Istituto Koch di Berlino non avevano trovato nessuna traccia di ricina nell’organismo di Gianni Di Vita e dell’altra figlia Alice ed è proprio in corrispondenza di questo particolare che i media e l’opinione pubblica hanno iniziato a porsi un interrogativo: come mai l’ex primo cittadino di Pietracatella aveva detto di avere gli stessi sintomi della moglie e della figlia che poi sono decedute? Tra le ipotesi che sono circolate c’è quella della probabile suggestione e preoccupazione di Gianni Di Vita per le condizioni di salute e il peggioramento di Antonella e Sara, una sorta di stato ansioso che lo aveva indotto a lamentare un malessere fisico. Ma dato che non possiamo nasconderci che anche l’ex primo cittadino di Pietracatella rientri nel novero dei sospettati, è valida anche l’ipotesi che si sia trattato di una vera e propria simulazione attraverso la quale Di Vita voleva far credere ai soccorritori che anche lui fosse entrato in contatto con la sostanza velenosa. Il comportamento di Gianni Di Vita ha destato più di qualche dubbio nell’opinione pubblica e probabilmente anche in chi indagava sin da quando l’uomo aveva accusato episodi di nausea e vomito ed era andato più volte in bagno senza però che i sanitari che si trovavano nella sua abitazione per prestare le cure ad Antonella e Sara lo avessero effettivamente visto vomitare. E non si comprende neppure per quale motivo sebbene lo scorso 26 dicembre la moglie e la figlia presentassero un importante stato di malessere riportato dall’infermiere giunto a domicilio, Di Vita non avesse deciso di procedere immediatamente ad un ricovero in ospedale. Secondo la testimonianza dell’infermiere che somministrò alle due donne una flebo con soluzione fisiologica e consigliò Di Vita di ricoverarle tempestivamente, Sara stava talmente male da delirare e Antonella non era neppure in grado di parlare. A questo punto è naturale aspettarsi che dopo la comunicazione ufficiale degli esperti di Berlino attesa a giorni, il duplice omicidio di Pietracatella di cui si parla da mesi non sarà più un capo di imputazione da attribuire ad ignoti ma avrà un nome ed un cognome.