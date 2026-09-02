Mamma e figlia avvelenate a Natale: quindi parroco e chimico hanno avuto contatti? Il nodo della (non) confessione

Il resto dovrà farlo chi – almeno nel ruolo e per estrazione – dovrebbe dare il buon esempio. Il riferimento è al parroco Don Stefano, probabilmente finito al centro di una triangolazione di confidenze e confessioni. Forse anche in una situazione complicata tra la paura di parlare e la tutela divina del poter non farlo. Gli inquirenti, infatti, starebbero cercando la verità su una chiacchierata informale proprio tra Don Stefano e Michele, il tecnico di laboratorio. Sembra non si sia trattato di una confessione spirituale, ma una conversazione in confidenza. Sembra una sottigliezza, ma è una differenza abissale. Che cosa sa il prete? E soprattutto: cosa s'è detto con il chimico della scuola agraria, l'uomo che per competenze e strumenti con le sostanze tossiche ci lavora (e che aveva parlato anche con Antonella)?

Se quella con il parroco non è stata una confessione, il diritto canonico non servirà a nulla: don Stefano dovrà andare dai magistrati da persona informata sui fatti. E lì non si prega: o si dice la verità o si commette reato. Anche perché l’impressione è che la Procura di Larino e la Mobile di Campobasso con don Stefano ha già porto l’altra guancia…