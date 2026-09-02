La strana intervista (sparita ma che ripubblichiamo integralmente) di Ranucci al quotidiano dello Zimbabwe sul carbon credit: tutto ciò che non torna, le domande (pesantissime) da porsi e la replica del conduttore di Report

Ma l'intervista, alla luce dei fatti, non può che suscitare svariate domande e perplessità. La prima, e la più importante: è vera? È una domanda lecita, e in questa storia non si sa mai, perciò ce la siamo posta. E per toglierci il dubbio abbiamo telefonato proprio Sigfrido Ranucci, che ha replicato: "Cosa c'è di male in quell'intervista? Io cose false non ne faccio".

Ma a farci sorgere il dubbio, oltre all'anomalia della circostanza (quanti giornalisti italiani vengono intervistati dai giornali dello Zimbabwe?) è lo stesso formato dell'articolo. Le domande seguono una progressione anomala, sono lunghe e il giornalista vi inserisce affermazioni fattuali molto specifiche. Sapeva dove andare a parare, e lo serve all'intervistato su un piatto d'argento.

E se le domande sono strane, ancor di più lo sono le risposte. C'è una strana corrispondenza fra le due, e le risposte poi sono generiche, infarcite di ovvietà. Ma, arrivati al clou dell'intervista, il tono cambia, e sul carbon credit diventano improvvisamente dettagliate e precise. L'assetto generale dell'intervista poi, a dire il vero, è piuttosto promozionale: sembrerebbe un articolo uscito per far dire a Ranucci cose rassicuranti sullo Zimbabwe e per parlare di questa presunta truffa subita da investitori italiani. Ma perché Ranucci si presta a questa strana specie di marchetta? Quando glielo chiediamo rivendica la lunga storia di Report sul carbon credit, poi, arrabbiato, riattacca.