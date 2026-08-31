Ecco i documenti sui rapporti tra i vertici di Urban Vision e Valter Lavitola, e spunta anche il nome di Deloitte. Intanto i magistrati sono sempre più sulla pista dei soldi africani

Lo ha indirettamente ammesso lo stesso Ranucci al Fatto, dicendo: "Io sono andato alla cena solo perché volevo aiutare il figlio di Lavitola, che è un ragazzo straordinario. Non so niente dell'affare, non sapevo nemmeno che avessero già un accordo, lo apprendo ora. Siccome a Report ci eravamo occupati del carbon credit, ho spiegato come si potevano fare le cose in modo regolare, evitando le truffe, affidandosi a società di revisione serie e anche al monitoraggio di giornalisti indipendenti che conoscono il settore". Quindi hanno parlato di carbon credit? E Ranucci ha offerto alla tavolata dei consigli sulla base della sua esperienza? Nulla di illegale, ma è un nuovo elemento. Ma poi, Ranucci voleva aiutare Giuseppe Lavitola in cosa? Con dei consigli?

La versione che aveva dato De Marchi, AD di Urban Vision, era leggermente diversa: "Era tardi, avremmo dovuto mangiare ed eravamo ancora in ufficio, nella nostra sede vicino al Vaticano. Giuseppe Lavitola, un ragazzo brillante che lavora con una società del nostro gruppo (Urban Venture, ndr), a quel punto ci buttò lì 'mio padre ha un ristorante di pesce'. Fu una cosa naturale. Andammo. L'incontro con Ranucci, quindi, è avvenuto in modo totalmente casuale e fortuito". Una versione già smentita dallo stesso Lavitola ai nostri microfoni, nell'ultima intervista prima di essere arrestato: "Ranucci non ha mai fatto nessuna consulenza a Urban Vision, non c'entra nulla. Abbiamo fatto una cena una volta, ma non come dice Gianluca, per caso. Voleva conoscerlo". Insomma, una storia che, nelle varie versioni, conferma di non esserci stata raccontata proprio in maniera trasparente.