Altro che cena casuale tra Lavitola, Ranucci e Urban Vision. Ecco cosa non torna, le foto inedite e i legami tra Fabio Mazzoni e Gianluca De Marchi (Presidente e Ad di UV), Lavitola e Clesio Tavares. Da Milano all'Africa passando per il ristorante Cefalù

Gli avvocati di Lavitola hanno dato l'ennesima versione. Ora, per bocca dei suoi legali, il patron del Cefalù ha tentato di togliere dai guai quelli che per lui sono come “un figlio e un fratello”, Gomes Clesio Tavares e Sigfrido Ranucci. È l'ennesimo aggiornamento di una storia che dal suo avvio ad oggi ha solo due punti fermi, al suo inizio e alla sua fine: Lavitola e la bomba. Nel mezzo c'è stato e continua a esserci di tutto. Questa è solo l'ennesima versione, ma c'è anche un'altra storia che non regge, ed è quella che riguarda la cena con Urban Vision al ristorante Cefalù.

Quando abbiamo parlato con Valter Lavitola, il giorno prima che venisse arrestato, lo abbiamo lasciato parlare. Giustificarsi, spiegare, bisognerebbe dire anche depistare alla luce di quanto sta emergendo. Era la prima volta che ci sentivamo, gli abbiamo fatto poche domande, apparentemente innocue. Una di queste era: cosa c'entra Urban Vision? La sua risposta è stata la seguente: “Non c'entra proprio niente, Ranucci non ha mai fatto nessuna consulenza a Urban Vision, non c'entra nulla. Abbiamo fatto una cena una volta perché lo volevano conoscere e gli ho detto ‘ti dispiace se faccio venire questi altri’. Non c'è stato nessun problema, siamo rimasti alla fine della cena, abbiamo bevuto qualcosa insieme, se non sbaglio”. Questa storia di Urban Vision, lo scorso luglio, l'aveva tirata fuori il Fatto Quotidiano, parlando di una “cena con i potenziali investitori sul carbon credit africano”, gli investitori erano Gianluca De Marchi e Fabio Mazzoni, AD e Presidente di Urban Vision, società italiana che si occupa di pubblicità e cartellonistica, leader in una nicchia molto specifica, quella della pubblicità sui ponteggi dei cantieri di restauro, di monumenti e palazzi storici, che nel suo network editoriale può contare sulla rivista Rolling Stone e sul podcast di Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola “Viva el Futbol”. Insomma, una società di comunicazione digitale con varie ramificazioni. Ma al tavolo con Lavitola l'affare di cui parlano, secondo il Fatto, è un altro: un maxi-progetto africano sui carbon credit, valutato “1,3 miliardi di euro all'anno”, che da quanto si legge sul Corriere “non andò in porto”. Lo stesso Corriere sull'accaduto ha intervistato De Marchi, che ha minimizzato: “L'incontro con Ranucci è avvenuto in modo totalmente casuale e fortuito. Ci siamo uniti al tavolo con loro ed è durato pochissimo”. Qualche chiacchiera di circostanza, carbon credit? No, “carboidrati” smorza De Marchi, che poi alla domanda se Urban Vision è dunque estranea ai fatti risponde “Totalmente”. Ma certo! Cosa c'entra un'impresa pubblicitaria con le foreste di mangrovie in Africa e i crediti di carbonio. Ma del resto anche: cosa c'entrano due imprenditori, il giornalista d'inchiesta più famoso d'Italia e un pluripregiudicato allo stesso tavolo? Tra l'altro pochissimo tempo dopo la bomba, a fine ottobre del 2025. Be', in realtà i contatti non si fermano ai “carboidrati” e al “potenziale”. Noi, a Valter Lavitola, abbiamo fatto quella domanda perché eravamo già su una pista che ora trova conferme. Anche in questo caso, come spesso in questa storia, la versione di Lavitola non torna del tutto. O almeno, può anche essere vera, possiamo credere alla cena casuale, in cui non si è parlato di carbon credit, ma in tutta questa storia si sono dimenticati di raccontarci un pezzo. Perché De Marchi e Mazzoni con i carbon credit c'entrano eccome, e i collegamenti risultano essere molto più datati della cena del Cefalù. E ora vi spieghiamo meglio, partendo da Urban Vision.