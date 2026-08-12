Esistono dei mandanti del mandante? Forse per capirlo basta rileggere (bene) ciò che Lavitola ha detto a MOW: parole in cui si incrociano l’Africa e la casa di Ranucci, a Pomezia

Infine c’è la questione sondaggi, un altro misto di allusioni, verità e voci. Dietro c’è sempre quel piano politico: “Se dovessi fare un attentato a te per farti un piacere, te lo farei quando ti è utile, no? Non lo farei così, a caso. Mesi prima lo volevano cacciare dalla Rai. Poi, quando ha avuto le puntate confermate, perché fare un attentato? Escludiamo quindi quell'ipotesi. Voleva avere la scorta? No, ce l'aveva già. Voleva più notorietà? Ce l'aveva, di più non ne poteva avere, e infatti non ne ha avuta di più”. Ma la reale volontà di Lavitola più che in ciò che dice e in ciò che fa, è da ricercare in ciò che non dice e in ciò che non fa. “C'è un elemento - per fortuna via WhatsApp - legato a una serie di ritardi dovuti al fatto che non riuscivo a mettere insieme i soldi per fare il sondaggio, e siamo riusciti a farlo proprio nella settimana in cui li hanno arrestati. Per cui ci fu una sovraesposizione mediatica, e mandai un messaggio a Stefano Cappellini (da poco direttore di Repubblica), che aveva collaborato a fare i sondaggi, dicendogli di sospendere i sondaggi perché sarebbero usciti falsati”. La prima volta che Lavitola parla del sondaggio è a gennaio 2025 in una chat con Ranucci. In quel momento non ha le risorse per commissionarlo e rimanda. L’idea viene messa a terra l’aprile dell’anno successivo (mesi dopo l'attentato di ottobre 2025), con l’aiuto di Cappellini e Paolo Mieli; a giugno, quando la griglia è pronta, arrestano i presunti esecutori dell’attentato e per questo il sondaggio viene sospeso: avrebbe dato dei risultati falsati. Il 5 luglio, mentre è intercettato al Cefalù, Lavitola dice che “il mercoledì”, dunque l’8 luglio, sarebbero dovuti arrivare i risultati aggiornati dopo la storia dell’arresto. Ma “ancora oggi non ho i risultati, perché mi sono guardato bene dal chiederli”.