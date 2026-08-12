Viviana e Gioele sono stati uccisi? Ora anche il mistero del pedaggio, i droni “a vuoto” e quei due buchi sulla nuca raccontano un’altra verità

L’ipotesi di Daniele è che dopo l’incidente occorsole in galleria, Viviana si sia allontanata con il piccolo verso le campagne dove il bimbo sarebbe stato aggredito da un animale, un cane piuttosto che un suino o un cinghiale, evento che avrebbe indotto la donna a protestare con veemenza contro il proprietario o responsabile della gestione di questi animali che avrebbe reagito nel modo peggiore colpendola ripetutamente. Ad avvalorare questa ipotesi ci sarebbero i primi riscontri fatti dal medico legale consulente della famiglia che disse che la donna presentava ferite compatibili con alcune bastonate. A dare manforte a Daniele c’è anche Mariella Mondello, sua sorella, che descrive la cognata come una donna forte e determinata che non era affatto preda della presunta sindrome depressiva che i magistrati ritengono fosse la causa del gesto sconsiderato.

La cognata di Viviana ci tiene a chiarire un punto che forse fino ad oggi è stato trascurato e sul quale le indagini e anche una parte di opinione pubblica ha costruito ipotesi fantasiose e campate per aria. Per molto tempo si è sostenuto che Viviana nel tratto di strada che percorse in auto per andare a comprare le scarpe a Gioele, in preda ad una delle sue crisi, non avesse pagato il pedaggio dell’uscita per Sant’Agata di Militello ma Mariella Mondello sostiene di avere le prove che ciò non sia assolutamente vero. Grazie alla testimonianza di un dipendente del Consorzio Autostrade Siciliane, ci sarebbe l’esatta ricostruzione di come sarebbero andati réellement i fatti: Viviana quella mattina sarebbe effettivamente uscita a Sant’Agata di Militello ma la macchinetta dello svicolo di Milazzo era malfunzionante e non avrebbe emesso l’inchiostro con l’importo da pagare così la donna avrebbe parlato con l’operatore attraverso l’apposito pulsante comunicando la località di provenienza e ottenendo l’apertura della sbarra, una vicenda che sicuramente è capitata almeno una volta a chiunque sia abituato a viaggiare in auto. Tutti elementi tutt’altro che trascurabili che i consulenti della famiglia Mondello hanno raccolto e intendono far pesare sul tavolo degli inquirenti per ottenere una riapertura del caso.