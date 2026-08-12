Ma Ranucci e i suoi amici cos’hanno contro i gay? Prima la lobby di Cerno, Giletti e Mancini, ora l’offesa a Ruffo: “A quel fro*io di mer*a vogliono dare Report”

Il libro, peraltro, è autobiografico: quelle storie le ha raccontate lui. Non sono pettegolezzi inventati da un nemico. La stampa ha poi discusso soprattutto i confini fra vita privata e rapporti professionali. Ed è qui che la faccenda diventa irresistibile. Da una parte abbiamo Ranucci che, quando qualcuno gli attribuisce la «lobby gay», risponde che il problema è un altro: i rapporti con i servizi, Marco Mancini, il contesto, le fonti, le manipolazioni delle chat. Dall'altra abbiamo una conversazione nella quale «gay» diventa «giro» e «pericolosissimo». Poi arriva un messaggio anonimo nel quale «gay» diventa un insulto osceno. Sempre la stessa parola. Sempre dentro conversazioni di potere. Sempre attorno a uomini che si accusano, si frequentano, si controllano, si registrano, si mandano messaggi, si fanno guerre mediatiche. A questo punto non serve nemmeno inventarsi la lobby gay. La cosa più divertente è proprio il contrario: basta leggere le carte. E siccome Ranucci è un giornalista d'inchiesta, possiamo applicare a lui lo stesso metodo che lui applica agli altri: niente sentenze preventive, niente complotti, niente psicologia da bar. Guardiamo i documenti. Chi scrive cosa? A chi? Quando? Perché? Qual è il contesto? Nel nuovo documento la risposta è precisa: Ranucci riceve l'insulto e lo inoltra. Non lo scrive lui. Ma la domanda resta. Perché attorno a questa storia la parola «gay» continua a comparire come se fosse una password per entrare nella stanza segreta del potere? E soprattutto: chi è che ha davvero bisogno della lobby? Perché magari il problema non sono i gay. Ma i giri sessuali con stagiste e fonti. Femministe e gay non hanno nulla da dire?