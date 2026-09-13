Delitto di Garlasco: la cassaforte, la “stanza 27” e “l’archivio che non doveva esistere”? Grimaldi ha ragione sul dovere della trasparenza

“La domanda – incalza Grimaldi - non è più solo cosa c’era. È perché era lì, e perché per così tanto tempo?”. Nella ricostruzione, la coincidenza temporale è determinante: l'archivio si costituisce nel 2017 e riemerge solo nel 2023 durante le perquisizioni dell'inchiesta Clean, ben prima che la Procura formalizzasse la richiesta di riapertura delle indagini su Sempio. Per sei anni, chi ha operato in quella stanza — uomini della PG poi finiti al centro di parallele e delicate vicende giudiziarie — ha disposto in esclusiva di un patrimonio conoscitivo sottratto al fascicolo principale. L'ipotesi di fondo del giornalista è che questo materiale non sia servito da mero deposito, ma abbia esercitato un ruolo di guida non tracciabile.

Il successivo inserimento di quelle carte nel fascicolo ufficiale PP 8283/2016, avvenuto tra la fine del 2023 e il 2025, sanerà pure l'anomalia amministrativa, ma per Grimaldi lascia intatto il dubbio sistemico. Il recupero della “compilation Stanza 27” diventa così l'unica chiave per rileggere a ritroso la storia del processo, nell’esigenza ormai assoluta – e anche morale - di capire non solo cosa c'era scritto in quei verbali, ma chi li ha tenuti nascosti, perché lo ha fatto e quanto quella presenza nell'ombra abbia deviato la strada verso – magari - una verità differente.