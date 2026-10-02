Ma quanto è sexy Giada Bocellari: spigolosa (e non piaciona alla De Rensis), irresistibile quando puntualizza e si incazza da Giletti

La bellezza, del resto, è anche una questione di intelligenza visibile. Una persona concentrata, sicura del proprio ruolo, capace di sostenere un confronto senza trasformarlo in una recita può risultare estremamente seducente. La sicurezza professionale modifica il modo in cui guardiamo un volto, una postura, un'espressione. Il fascino si sposta dal dato fisico alla personalità e finisce per comprendere entrambi. Bocellari possiede questa qualità: attira lo sguardo mentre sembra occuparsi di qualcos'altro. È una forma di magnetismo che nasce dalla serietà e si rafforza attraverso il carattere. La sua immagine pubblica conserva una certa ruvidità, una disponibilità limitata alle convenzioni dello spettacolo, una concretezza che la distingue dalla consueta coreografia della notorietà. Il suo lavoro, naturalmente, va giudicato per le argomentazioni e per i risultati professionali. La popolarità appartiene a un altro piano. Ma proprio la sovrapposizione fra mestiere e visibilità rende interessante il suo caso: la televisione mette in mostra una professionista e scopre una personalità capace di reggere l'inquadratura senza inseguirla. C'è qualcosa di quasi anacronistico in questa serietà. Ricorda un tempo in cui le persone venivano conosciute per quello che facevano e la loro personalità emergeva dal mestiere, anziché essere confezionata in anticipo per accompagnarlo. Bocellari porta in televisione questa idea, questo “valore”. Il risultato è una figura che sfugge alle categorie più facili dello spettacolo. La sua autorevolezza convive con l'attrazione fisica, la severità con il magnetismo, la concentrazione con una sensualità che nasce spontaneamente proprio dalla concentrazione. Giada Bocellari è sexy perché ha un lavoro, delle idee e una personalità che occupano il centro della scena. La vanità televisiva, intorno, diventa rumore di fondo. E la star è lei.