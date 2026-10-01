Gara di schiaffi con Ranucci. Nerazzini gli risponde su MOW: “In poche righe sbaglia tutto. Una delle inchieste bloccate era su un giornalista vicino a Berlusconi”. E sulla colletta...

Alberto Nerazzini, Ranucci ha replicato alle tue parole pronunciate dal palco del Dig, il festival di cui sei direttore, riprese da Filorosso. Ha scritto un lungo post su Facebook in cui ti accusa di dire il falso. Cosa rispondi ai tre punti sollevati da Ranucci?

Ho parlato al festival che dirigo, che si chiama Dig, e da cui Filorosso ha ripreso degli spezzoni di un panel molto importante, faticoso e necessario sul caso Report, l’ultimo giorno del festival. Ho ovviamente letto la replica. Tra l’altro erano le ore 12 di domenica, poi c’è stato anche l’incontro con Marco Travaglio alle 17, dove si è tornati a parlare inevitabilmente di Ranucci, e avrei una gran voglia di non replicare. Anche se la sua risposta è completamente scompigliata e fuori luogo. Tra l’altro, in quel post, sbaglia tutto. Sbaglia anche i riferimenti che fa alle tre situazioni a cui ho accennato. Ovviamente i colleghi di Filorosso hanno abilmente preso degli spezzoni qua e là e quindi hanno strumentalizzato il ragionamento, che era un po’ più alto, ecco.

Qual era il punto del tuo discorso?

Semplicemente trovo insopportabile, in questa polarizzazione, che non si possa criticare Ranucci. Se uno critica Ranucci o critica il comportamento di un giornalista così importante dentro una vicenda così assurda, parrebbe essere necessariamente di destra. Il giornalismo non è né di destra né di sinistra, quando è giornalismo. Poi uno può avere il suo punto di vista e, quando lo ammette, io lo apprezzo perché lo trovo onesto. Però, ecco, questo lavoro lo faccio da trent’anni. Monteleone e i suoi hanno fatto il loro. Sulla replica di Sigfrido mi limiterei a dire che è completamente fuori bolla. Mi ha ricordato altre cose che ha riportato male. Per esempio, lui parla di un’inchiesta sui francescani e non era una di quelle tre che avevo in mente: era un’altra vicenda, motivo di discussione, tra l’altro non riportata in maniera corretta. Ma comunque non sono quelle le tre vicende che ho citato senza nominarle. E soprattutto non c’è mai stata nessuna colletta organizzata per ripartire dopo il furto della mia attrezzatura. Questo è successo nel 2013, ma purtroppo da 13 anni mi chiedo come mai non sia mai stata organizzata questa colletta tra colleghi che era stata annunciata dentro la redazione. Quindi devo dire che è riuscito a fare parecchi errori in poche righe.

C’è un altro punto che non mi è chiaro. Quale sarebbe l’inchiesta che “la Rai, da contratto”, aveva già pagato e che quindi Ranucci dice di non aver acquistato? Che cosa vuol dire?

La Rai me l’ha pagata e lui non l’ha acquistata. Questo sta dicendo. Quindi, se la Rai compra, poi Report ricompra dalla Rai? Interessante.

Di cosa parlava quell’inchiesta?

Preferirei non parlarne. Ad ogni modo, non era già stata acquistata dalla Rai. Faccio una premessa. Io sono l’unico che se n’è andato da Report, ok? L’ho fatto per motivi etico-deontologici. Due volte. La prima volta fu nel 2014, sotto la gestione Gabanelli, per motivi etico-deontologici, motivi molto seri, come dichiarai al tempo, e ho conosciuto l’esperienza di ripartire fuori. Quando Ranucci prende il programma nel 2017, vado a memoria, comunque nel 2016 mi richiama e mi dice: “Prenderò io il testimone, Milena lascia tutto a me e la redazione mi ha detto che la prima cosa che devo fare è richiamarti a Report. Anche io credo molto in te”, insomma, le solite cose. Io torno, ma sono sempre quello di una volta. Cioè, se le regole sono sempre quelle, sono quelle base del giornalismo, soprattutto dell’inchiesta: decidiamo un’inchiesta, si parte con l’inchiesta. Visto che sono freelance e sono là fuori, mentre tu, Ranucci, stai al sicuro nella tua azienda Rai, non voglio sorprese. Non devi cambiare idea sulla messa in onda, tanto meno voglio che ci siano pressioni per ammorbidire una parte rispetto a un’altra. “No, no, no, questo con me non succederà mai”.