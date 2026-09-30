Perché il pentito di Hydra, Francesco Bellusci (detto Occhi Celesti), in udienza all’aula bunker di Opera ha parlato dell’ex capo ultras della Juve Giacomo Lo Surdo?

In quell’occasione glielo presenta il “bad boy” della sua stessa locale, Antonio Esposito. Con loro c’è pure Giacomo Cristello, il loro “superiore”, condannato a 11 anni e 2 mesi in rito abbreviato. “Lui è un fratello nostro”, spiega Tony a Occhi Celesti riferendosi a Lo Surdo. Esposito e Lo Surdo si erano conosciuti qualche anno prima nel carcere di Voghera. Qui l’ex capo ultras, vicino ai fratelli ‘ndranghetisti Adolfo e Aldo Cosimo Crea, si trovava dietro le sbarre per associazione mafiosa dopo essere stato arrestato nel 2011 nella maxi-operazione Minotauro della Dda di Torino. La Stampa scrive di lui come parte dell’esercito violento dell’organizzazione ‘ndranghetista piemontese, che anche tramite la tifoseria juventina faceva affari con il bagarinaggio. Da poco, il 3 giugno, la Corte d’Appello di Torino ha riformulato per lui la pena, comminandogli un anno e quattro mesi di reclusione per una serie di estorsioni, violenze private, sequestri di persona e altri reati commessi con l’aggravante del metodo mafioso, nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla sostituta Manuela Pedrotta sulle attività di Francesco Ferrara, imprenditore di spicco nell’organizzazione di Cioccolatò e dei mercatini di Natale. A Voghera, però, Lo Surdo si trovava detenuto sia per l’inchiesta San Michele, successiva a Minotauro – qui erano emerse varie estorsioni ai danni della società di eventi Set Up Live per ottenere biglietti e altre agevolazioni – sia per il procedimento a Catania, iniziato per lui nel dicembre 2012, quando era già detenuto, per concorso in un’estorsione aggravata commessa, secondo la Dda di Catania, per favorire il gruppo mafioso Sciuto-Tigna.