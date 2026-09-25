E ora dalla nota di accertamento sulle parole del pentito Bellusci nel maxi-processo Hydra (la mafia a 3 teste lombarda) spunta fuori il nome di un politico

Centotrentuno telefonate non sono poche, specialmente se poi c’entra un’assunzione sospetta all’aeroporto di Malpensa. Quel “dì che ti manda Greco” dentro le carte di Hydra, ma senza omissis rende più comprensibile qualcosa che potrebbe essere un po’ di più di una raccomandazione. Giuseppe Greco, 63 anni, nato ad Agrigento, fino a pochi giorni fa era consigliere comunale di “Uniamo Buscate” e capogruppo della maggioranza a Buscate, cinquemila abitanti nel Milanese. Il Fatto Quotidiano scrive che Greco sarebbe “vicino all’europarlamentare di Fratelli d’Italia Mario Mantovani”. Non è indagato, ma si è dimesso ieri per mettersi a disposizione degli inquirenti per chiarire la sua posizione dato che il suo nome è finito nell’annotazione dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, depositata nel maxi processo Hydra (sulla presunta alleanza tra ’ndrangheta, Cosa nostra e camorra in Lombardia). A tirarlo dentro questa storia è sempre Francesco Bellusci - il pentito fino ad ora ritenuto attendibile proprio dalla nota di accertamento del Nucleo Investigativo sulle sue dichiarazioni - che il 2 settembre, davanti ai pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, ha parlato di un “tizio di Buscate”, un politico locale “molto amico” di Giacomo Cristello, già condannato in rito abbreviato a 11 anni nell’ambito di Hydra. Per Bellusci Greco avrebbe fatto da “tramite” tra Cristello e la famiglia Rispoli. Una specie di ambasciatore, utile proprio “per non essere intercettati, per non avere collegamenti”.