I proiettili che uccisero Nino Cutrì erano quelli dell’armeria Pelligró, che forniva tesserini delle forze dell’ordine all’ndrangheta. Il pentito Bellusci (Occhi Celesti) sventra il sistema Hydra a Milano

Comodo per lui e per il suo violentissimo compare Giacomo Cristello, interessato ai tesserini da carabiniere. Il piano è quello di mettere in scena una finta retata antidroga ai danni di alcuni soggetti che hanno in saccoccia parecchia cocaina. “Ho imparato una cosa nuova”, commenta la giudice. Ma non è l’unica novità che emerge dalla luce gettata sul rapporto con l’armiere. E’ proprio da quest’armeria che arrivano i proiettili esplosi dallo Scorpion di Mimmo Cutrì. Quei proiettili che uccideranno suo fratello Nino durante la liberazione di suo fratello. Durante la fuga dalla polizia e dal Tribunale di Gallarate, scappa dalla canna dell’arma una raffica di proiettili che uccidono l’amico fraterno di Bellusci. Lo stesso che qualche giorno prima gli aveva chiesto di prendere parte al colpo, ma che non si era voluto immischiare in quell’operazione, a suo dire, realizzata con una batteria di criminali non validi, per lo meno non validi come lui, spiega ai pm. Il giorno seguente la tragica liberazione di Mimmo Cutrì, Occhi Celesti incontra l’armiere al bar. Pelligro’ è preoccupato che le pallottole conficcate nel collo di Nino possano portare fino a lui. Uno dei tanti motivi per cui l’armiere comincia a tirarsi fuori dagli affari con la locale di Legnano. Diventa sempre più difficile giustificare ai controlli, l’assenza delle armi dal deposito e il loro utilizzo da parte dei criminali. Per giustificare questi “prestiti” un altro criminale, Roberto La Bruna, racconta Bellusci, propone a Pelligro’ di mettere in scena una rapina alla sua armeria. Semplice semplice e pure foriera di qualche soldino in più nelle tasche di entrambi. La domenica Pelligro’ è solito andare a pesca? Perfetto. La Bruna e altri soggetti non identificati gli svaligiano l’armeria. Poi si dividono con l'armiere i soldi dell’assicurazione e pure quelli ricavati dalla rivendita sul mercato nero delle armi fatte sparire. Siamo nel 2023, ben dopo alla fascia temporale identificata da Bellusci che, sempre più stanco delle domande dei pm Rosario Ferracane e Alessandra Cerreti, perde a tratti il senso del tempo di una vita il cui quotidiano è scandito da reati penali gravissimi. Per questo Bellusci è una fonte preziosa per i pm. Il rango di sgarrista che lo caratterizza lo mette nella condizione di sapere tutto di tutti. E infatti Bellusci è anche a conoscenza del retroscena sull’omicidio di un uomo albanese a Turbigo, avvenuto nel settembre del 2022, perché racconta di aver riconosciuto, attraverso un articolo di MilanoToday, la Beretta calibro 6 e 35, argentata e damascata, di “Rigi”, ossia Rigels Gjinaj, l’albanese che gravitava nella sua batteria. Una testa calda, Rigi, criminale di bassa lega che pochi giorni prima dell’omicidio di Emanuel Rroku, suo giovane connazionale, incontra Bellusci al ristorante Da Mariuccia, in località Malvaglio, a Robecchetto con Induno, insieme alla sua famiglia. Rigi è fuori controllo. Sta litigando con un compaesano ed è arrivato a puntargli alla testa la sua calibro 6,35 damascata. Bellusci allontana la famiglia, gli si avvicina, gli toglie la pistola di mano e lascia che le acque si calmino. Si prendono una bevuta per sciogliere la tensione.