"Perché Giorgia Meloni non entra nel merito del selfie con Gioacchino Amico?". Giorgio Mottola risponde all'attacco della premier sullo scoop di Report sulla foto con l'uomo dei Senese

Cosa ne pensi delle parole della Premier in risposta al tuo articolo di oggi sul Fatto?

Le parole di Meloni somigliano più che altro ad una reazione per lesa maestà. Dovremmo crederle sulla parola rispetto alla bontà con cui lei combatte la mafia, ma il tema che è al centro dell’inchiesta e che abbiamo anticipato oggi era un altro. In tutto il post di risposta non cita mai una volta la parola Senese, e questo è un dato. Poi non spiega perché si trovava in quel momento con Gioacchino Amico. Non spiega se conosceva o no Gioacchino Amico e soprattutto non spiega come mai Gioacchino Amico fosse riuscito così facilmente a instaurare un rapporto così stretto con alcuni dei suoi parlamentari e dirigenti apicali come Carlo Fidanza e Paolo Frassinetti.

Tra l’altro il tuo articolo, a leggerlo tutto, non è poi così insinuante nei suoi confronti, perché del testo non emerge il fatto che lei lo conosca direttamente

Da quel pezzo emerge una cosa allarmante, ovvero la facilità con cui Gioacchino Amico e altri esponenti del consorzio mafioso lombardo riuscivano ad avere contatti diretti personali con parlamentari di Fratelli d’Italia. Questo è il dato centrale. Ma soprattutto, perché Gioacchino Amico era presente? Quest’uomo non era uno sconosciuto, non si era imbucato come un passante, lui due settimane dopo quell’evento, dopo il selfie, porta Carlo Fidanza a un congresso di un altro partito dove si era accreditato dicendo che era un referente di Fratelli d’Italia e Carlo Fidanza lo ringrazia dal palco. Il dato inquietante e assurdo, è che la Presidente del Consiglio non senta il bisogno di fugare ogni dubbio dicendo “io con questo Gioacchino Amico non ho niente a che fare e ho chiesto ai miei parlamentari la natura dei loro rapporti”. Questo deve fare un Presidente del Consiglio, non dimostrarsi offesa e attaccare la stampa che prova a fare il proprio lavoro.

Qual è la storia di questo Gioacchino Amico?

Un personaggio dalla storia incredibile. Nato a Canicattì, quando si stabilisce al Nord viene assoldato dal clan Senese e comincia a lavorare con uno dei luogotenenti di Michele O’Pazzo in Lombardia, ovvero Giancarlo Vestiti, anch’egli una figura centrale. Si tratta di un manager molto amico di Lele Mora, addentro al “G7 milanese” e che però sostanzialmente era un capoclan, rappresentando gli interessi di Michele Senese. Quando Giancarlo Vestiti viene arrestato, Gioacchino Amico diventa allora la figura più importante del clan Senese in Lombardia. È fondamentale nel consorzio mafioso lombardo perché era il procacciatore di affari per i Senese e per gli altri clan, essendone facilitatore di rapporti: lui è quello che sostanzialmente faceva sedere allo stesso tavolo gli emissari di Matteo Messina Denaro, i capi delle cosche di ’ndrangheta e gli altri esponenti del clan Senese.