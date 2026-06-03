Delitto di Garlasco: tutto vero, ma per finta? Ecco l'assurda Sit di Muschitta su quel maledetto 13 agosto

Certo, “che quella mattina ero a Garlasco per lavoro”. Il 28 settembre del 2007, tra Marco Muschitta e suo padre Giampero vi fu una telefonata di cui dopo una breve pausa nell’interrogatorio di aprile, tirano fuori di fronte all’audito. Perché suo padre, intercettato, arrivò addirittura a dirgli che l’intercessione di chi lo fece ritrattare fu soltanto per sua tutela? “L’uomo che mi stava interrogando mi disse ‘se dici che erano tutte bugie te ne torni a casa e non ti succede nulla’”. Ma quindi, santi numi, cosa avrà mai visto il signor Muschitta quella mattina del 13 agosto 2007? Dopo tutto, lui, a Garlasco c’era eccome. “Quello che ho visto non me lo ricordo. Io ero a Garlasco quella mattina ma non ricordo quello che ho visto”. Quindi sta dicendo che non ricorda comunque cosa ha visto quella mattina, infieriscono gli inquirenti: “no non ricordo. Quando quell’uomo mi disse di dire che erano tutte bugie, lì mi sono ravveduto dal proseguire con la mia menzogna ed ho detto che mi ero inventato tutto”.