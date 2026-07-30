Mamma e figlia avvelenate a Natale: gli esperti del Robert Koch al lavoro anche domani? Sì, ma è dei tre convocati in Questura che si parla a Pietracatella

Il fascicolo in mano agli inquirenti conta adesso tre (forse quattro) persone attenzionate. Negli uffici della Mobile sono stati riascoltate due persone che in passato avevano avuto frequentazioni con i Di Vita. Si tratta di una coppia con lui chimico e lei insegnante in un Istituto Agrario (molto vicina a Gianni Di Vita), mentre la terza persona sarebbe la donna, ex amica di Antonella, che aveva omesso di raccontare dello scambio di messaggi avuto nel 2019 e nel 2023 proprio con Antonella su una presunta crisi con il marito Giannio. Le versioni di quest’ultima sui rapporti tra i coniugi Di Vita non combaciano con gli elementi raccolti e c’è l'ipotesi è che abbia omesso ulteriori dettagli significativi.

A chiudere il quadro, poi, c'è la traccia digitale scovata su Reddit e già portata mesi fa all’attenzione mediatica dalla giornalista Alessandra Potena. Tra l'agosto 2025 e il gennaio 2026 un account anonimo, come ormai noto, ha tempestato il forum di domande precise: dove comprare la ricina, come usarla, che sapore ha, se l'autopsia la rileva. L'utente sosteneva di raccogliere materiale per un romanzo. Quei post sono stati per mesi sotto la lente della polizia e sembra che negli ultimi giorni quell'account abbia ripreso a muoversi in rete, Intanto a Morning News il sindaco di Pietracatella parla di “paese sconvolto” e gli avvocati di Gianni Di Vita, mentre i risultati ufficiali del Robert Koch arriveranno tra due settimane e difficilmente prima di quella data ci saranno le prime iscrizioni nel registro degli indagati.