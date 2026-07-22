Perché tutti quelli che si sono incazzati per Mario Roggero che spara ai ladri non si incazzano per gli “antagonisti” che devastano Bologna? Quando la legalità, lo stato di diritto, le vittime e i carnefici sono solo bandiere di comodo

Abbiamo passato una settimana a riempirci la bocca di Stato di diritto, di legge della giungla, far west e giustizia fai-da-te, a ripetere che non vogliamo – per citare un post di Potere al Popolo – “cittadini trasformati in poliziotti, giudici e boia”. Il gioielliere spara ai ladri in fuga e lo Stato, giustamente, non può tollerare che un privato si sostituisca alle istituzioni. Ma tutti questi novelli Locke e Beccaria sembrano dimenticarsi troppo in fretta dei principi fino a un secondo prima tanto cari. Ed ecco le stesse bandiere di Potere al Popolo sventolare quando gli “antagonisti” – che andrebbero chiamati semplicemente delinquenti – mettono a ferro e fuoco Bologna, confondendo la libertà di manifestare con la licenza di vandalizzare la città e bruciare macchine.

Un uomo di origine marocchina, in stato di alterazione, muore mentre le forze dell'ordine cercano di fermarlo. Servirebbe un'indagine rigorosa, eventualmente un processo: non conosciamo ancora con certezza nemmeno le cause del decesso. E invece è diventato subito un altro volto da brandire, un altro soldato arruolato d'ufficio per la causa, la solita scusa per fare casino. Si è consumato un processo in pubblica piazza che si è concluso con la condanna alla devastazione, inflitta non solo ai poliziotti coinvolti nella vicenda Fakir, ma all'intero corpo della polizia e all'organismo statuale nel suo complesso.

E allora, perché non vediamo lo stesso livore riservato a Mario Roggero indirizzato verso gli “antagonisti” di Bologna? Perché da un lato la giustizia sommaria è inaccettabile, mentre dall'altro è una reazione comprensibile? La risposta è amara: i plausi per il gioielliere e le giustificazioni per i manifestanti violenti sono due facce dello stesso populismo. Della folla inferocita, il giudizio di piazza, di pancia, di propaganda. Due esempi, dai due lati delle barricate, dello stesso sciacallaggio politico.