Il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli dice cose gravissime e tutti fanno finta di niente

Tutti fanno finta di niente. Nel baccano generale nessuno si è accorto che anche il presidente dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli – intervistato da Ginevra Leganza sul Foglio – ha detto delle cose gravissime a proposito di due casi abbastanza eclatanti. Il primo caso è quello di Sigfrido Ranucci, vittima di una bomba piazzata sotto casa sua con metodo mafioso, che ora rischia di essere cacciato dalla Rai. Bartoli poi denuncia la chiusura su Radio 1 di Lupus in Fabula, il programma di cultura condotto dal presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco. Un piccolo gioiello culturale che ora, è ufficiale, è stato soppresso. Ma perché? Bartoli dice chiaramente che la motivazione è da rintracciarsi nell’autonomia di pensiero di Buttafuoco a proposito della questione russa nella Biennale di Venezia. Questa decisione avviene, come rileva anche Michele Anzaldi – ex commissario di Vigilanza Rai – in un durissimo post su Facebook, senza che il Cda Rai o la Corte dei Conti si siano espressi. Se non vi è ragione economica dietro a questa scelta, allora sono violati i termini del contratto con chi ha sottoscritto il canone.