Se dopo i piagnistei per le repliche sospese di Report vi resta tempo, potreste indignarvi per Buttafuoco e la Rai che gli cancella (CANCELLA) un programma per colpa della Russia

Anche perché, a voler essere precisi, a ‘sto giro di censura potreste parlare sul serio. Perché pare, dico pare, che Pietrangelo Buttafuoco sia stato evirato di una trasmissione radiofonica dopo aver concesso alla Russia un padiglione alla Biennale di Venezia del 2026, permettendo a un Paese che sta conducendo una guerra infame contro l’Ucraina di farsi vedere nella vetrina italiana per eccellenza dell’arte. Un gesto che avrebbe scatenato l’ira in Rai e non solo, tra molta destra, quella stessa destra che ha preso le parti (o i rubli) della Russia fino a, boh, qualche mese fa, senza fare una piega. Però no, la cultura no, l’arte no, quella è un fatto di egemonia, cioè di profilattici istituzionali, quindi guai a fregarsene dell’etichetta normativa in nome della nudità estetico-romantica.