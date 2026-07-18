18 luglio 2026

Se dopo i piagnistei per le repliche sospese di Report vi resta tempo, potreste indignarvi per Buttafuoco e la Rai che gli cancella (CANCELLA) un programma per colpa della Russia

18 luglio 2026

Lupus in fabula, la trasmissione letteraria di Pietrangelo Buttafuoco, non si farà più. La Rai cancella il programma, pare dopo la scelta del Direttore della Biennale di Venezia di dedicare un padiglione alla Russia, in guerra con l’Ucraina. Ora, con tutte le opinioni sulla guerra e su Buttafuoco e pure sulla Biennale che si possono avere, una domanda è d’obbligo: dove sono gli intellettuali che fino a qualche ora fa si sono stracciati le vesti per la sospensione delle repliche di Report (comunque online su Raiplay)?
Se dopo i piagnistei per le repliche sospese di Report vi resta tempo, potreste indignarvi per Buttafuoco e la Rai che gli cancella (CANCELLA) un programma per colpa della Russia

Cari fenomeni del libero pensiero, della libertà di stampa, della libertà di parola, cari militanti dell’anticensura, alfieri del coraggio di dire e di fare contro i potenti, se vi resta del tempo dopo la pantomima per Ranucci e Report, le cui repliche sono state sospese (ma si trovano su Raiplay senza problemi, alla faccia della censura); dico, se dopo l’indignazione, le proteste, gli articoli romantici per il vostro programma di riferimento, vi restasse un po’ di tempo - ma poco, poco - per incazzarvi con la Rai che cancella un intero programma a Pietrangelo Buttafuoco da Radio1, “Lupus in fabula”, una delle poche cose di cultura non ancora irregimentata e, dunque, sterilizzata dei palinseesti pubblici… be’, male non sarebbe.

Pietrangelo alla Illy Art Collection della Biennale di Venezia 2026
Pietrangelo alla Illy Art Collection della Biennale di Venezia 2026 Ansa

Anche perché, a voler essere precisi, a ‘sto giro di censura potreste parlare sul serio. Perché pare, dico pare, che Pietrangelo Buttafuoco sia stato evirato di una trasmissione radiofonica dopo aver concesso alla Russia un padiglione alla Biennale di Venezia del 2026, permettendo a un Paese che sta conducendo una guerra infame contro l’Ucraina di farsi vedere nella vetrina italiana per eccellenza dell’arte. Un gesto che avrebbe scatenato l’ira in Rai e non solo, tra molta destra, quella stessa destra che ha preso le parti (o i rubli) della Russia fino a, boh, qualche mese fa, senza fare una piega. Però no, la cultura no, l’arte no, quella è un fatto di egemonia, cioè di profilattici istituzionali, quindi guai a fregarsene dell’etichetta normativa in nome della nudità estetico-romantica.

Le pussy riot di fronte alla Biennale di Venezia contro la presenza della Russia
Le pussy riot di fronte alla Biennale di Venezia contro la presenza della Russia Ansa

La Rai, insomma, avrebbe lasciato decantare la polemica per qualche settimana prima di lasciare nella casella di posta del Nostro un “arrivederci e grazie” senza gli omaggi della casa. Pare che per una volta un intellettuale italiano abbia rispettato il suo nomen omen, appunto incenerendo le terga di svariati potenti italici. Ora si tratta di domare il drago, ultimo, per quanto ridimensionato, esemplare preistorico tra altri animali preistorici, decisamente sovradimensionati rispetto alle loro capacità: i polli.

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