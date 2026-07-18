Ode a Matteo Garrone e all’amicizia: sembra che il regista abbia estinto i 300.000 euro di debiti a Massimo Ceccherini e noi per una volta vediamo questo spettacolo di umanità fuori da una sceneggiatura. Nella vita vera

C'è anche un altro motivo per cui questa storia mi sembra importante. Tutti si sono fermati sulla cifra: trecentomila euro. Ma trecentomila euro, da soli, raccontano poco. Raccontano molto di più la fiducia. Qualcuno, se davvero fosse andata così, ha pensato che quell'uomo valesse ancora la pena. È un investimento che oggi quasi nessuno fa più. Si investe nei marchi, nelle piattaforme, nei follower, nelle case, perfino nelle criptovalute. In un essere umano molto meno. Eppure il capitale più raro continua a essere proprio quello: le persone.

Ed è anche questo il senso più profondo di Io Capitano. Un viaggio finisce quando qualcuno ti accoglie. Il mare, il deserto, i trafficanti, la paura, servono a raccontare una cosa semplicissima: una persona arriva davvero soltanto quando trova un'altra persona. Il resto è geopolitica.

Ceccherini ha raccontato i suoi demoni con una sincerità quasi imbarazzante, come succede ai toscani quando decidono di smettere di fare i toscani. Ludopatia, alcol, cocaina. Parole che fanno notizia, ma che, una volta spente le telecamere, lasciano qualcuno da solo dentro una stanza. Da quella stanza si esce con i medici, con chi ti vuole bene, con una compagna che resiste, con un cane che aspetta davanti alla porta. I cani fanno questo mestiere da migliaia di anni. Restano. Non hanno mai preteso riconoscimenti per questo.

Il cinema italiano ha raccontato migliaia di redenzioni immaginarie. Ogni tanto ne produce una vera. E quando succede, il film esce dallo schermo e continua nella vita delle persone. A quel punto il botteghino, gli Oscar, gli incassi, le recensioni, assumono una dimensione umana che travalica lo showbiz. Diventa una "storia". Una storia che ricorda agli spettatori una cosa elementare: una persona può ancora tirarne fuori un'altra dal buio.

Alla fine resta una domanda. Se questa storia fosse davvero quella di Garrone e Ceccherini, perché emoziona più di tante sceneggiature? Forse perché il pubblico continua ad avere fame della stessa identica cosa: qualcuno che, invece di vincere contro gli altri, decida semplicemente di non lasciarne indietro uno. E questo, nel cinema come nella vita, continua a essere il più raro degli effetti speciali.

In ogni caso, fosse davvero Matteo Garrone il protagonista, insieme a Massimo Ceccherini, di questa storia a lieto fine, ecco io direi che gli esercenti tutti dovrebbero dire un grazie a Garrone, e rimettere nelle sale, per un paio di giorni, "Io Capitano". Che adesso avrebbe una chiave di lettura ancora più efficace. Per gli spettatori. Non per Garrone, che forse è uno dei pochi, in Italia, che capisce i propri film.